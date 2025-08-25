फैजान ए. बज्मी की पहली शॉर्ट फिल्म 'पोस्टमैन' का ट्रेलर आउट, संजय मिश्रा ने निभाया टाइटल किरदार

मुंबई, 25 अगस्त (आईएएनएस)। मशहूर निर्देशक अनीस बज्मी के बेटे फैजान ए. बज्मी की पहली शॉर्ट फिल्म 'पोस्टमैन' का ट्रेलर मेकर्स ने सोमवार को रिलीज कर दिया है। फिल्म की कहानी कारगिल युद्ध के दौरान भारत-पाक तनाव के बीच सेट है, जिसमें एक पोस्टमैन को अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पत्र बचाने के लिए खतरे का सामना करना पड़ता है।

ट्रेलर में अभिनेता संजय मिश्रा पोस्टमैन के किरदार में बेहद भावुक और प्रभावशाली अंदाज में नजर आ रहे हैं।

शॉर्ट फिल्म 'पोस्टमैन' के निर्देशक फैजान ए. बज्मी ने ट्रेलर लॉन्च के मौके पर फिल्म को लेकर अपनी प्रतिक्रिया साझा की। उन्होंने बताया, "सिनेमा मेरे लिए सच्चाई और भावनाओं का मेल है। मैं उम्मीद करती हूं कि इस ट्रेलर के जरिए लोग उस ईमानदारी को महसूस करेंगे, जिसके साथ हमने यह कहानी बनाई है।"

निर्देशक ने संजय मिश्रा के साथ अपने काम करने के अनुभव को साझा करते हुए बताया, "संजय जी के साथ काम करना हर डायरेक्टर का सपना होता है। वह न केवल शानदार अभिनेता हैं, बल्कि एक बेहद उदार और विनम्र इंसान भी हैं। अभिनय को लेकर उनकी प्रतिबद्धता और कला के प्रति समर्पण ने मुझे बहुत ज्यादा प्रभावित किया है।"

फैजान और श्वेत पारेख की लिखी कहानी 'पोस्टमैन' मानवीय संवेदनाओं को खूबसूरती से उकेरती है।

फैजान ने कहा, "हम एक ऐसे पोस्टमैन की कहानी दिखाना चाहते थे, जिसे अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पत्र मिलता है। यह फिल्म कहानी को नहीं, बल्कि सच्चाई को दर्शाती है।"

पार्थ सावियाल की इस फिल्म में अभिनेता संजय मिश्रा, तनिष्क चौधरी और समर्थ शांडिल्य ने भी अहम किरदार निभाए हैं।

इससे पहले मेकर्स ने इंस्टाग्राम पर फिल्म 'पोस्टमैन' का फर्स्ट लुक जारी किया था, जिसमें संजय मिश्रा पोस्टमैन के गेटअप में नजर आ रहे थे। इसी पोस्ट में फिल्म को लेकर मेकर्स ने कैप्शन में लिखा था, "हर फिल्म एक स्पार्क से शुरू होती है। हमारी फिल्म एक चिट्ठी से शुरू हुई। अपनी फिल्म ‘पोस्टमैन’ का पहला लुक शेयर करते हुए प्राउड फील हो रहा है।"

--आईएएनएस

एनएस/केआर