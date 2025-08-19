मनोरंजन

Faisal Khan Directorial Debut Film: एक्टिंग करूंगा, लेकिन मेरा फोकस निर्देशन पर है: फैसल खान

मेला’ फेम फैसल खान अब निर्देशन की ओर कदम बढ़ा रहे हैं।
Aug 19, 2025, 10:12 AM
मुंबई: अभिनेता फैसल खान एक फिल्म का निर्देशन करने को तैयार हैं। उन्होंने बताया कि वह जल्द ही एक मल्टी-स्टारर फिल्म का निर्देशन शुरू करने वाले हैं। हाल ही में समाचार एजेंसी आईएएनएस से बातचीत में फैसल ने अपनी योजनाओं और निजी अनुभवों को साझा किया।

'मेला' फेम फैसल ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान उन्होंने दो स्क्रिप्ट लिखी थीं, जिन्हें एक्टर्स ने काफी पसंद किया; इसमें कुल 14 एक्टर हैं।

उन्होंने कहा, “मैं एक मल्टीस्टारर फिल्म का निर्देशन करने जा रहा हूं और यह मजेदार होगा। इसकी तैयारी मैंने लॉकडाउन में ही शुरू कर दी थी। मैंने दो स्क्रिप्ट लिखीं, जिसे टीम ने काफी पसंद किया।"

जब उनसे पूछा गया कि क्या वह इस फिल्म में एक्टिंग भी करेंगे, तो उन्होंने जवाब दिया, “मैं निर्देशन की कमान संभालूंगा, शायद कैमियो भी करूं, लेकिन मेरा फोकस निर्देशन पर ही है। अब मैं निर्देशन की ओर ज्यादा मेहनत कर रहा हूं। हालांकि, अगर कोई अच्छा किरदार मिला, तो मैं एक्टिंग से परहेज भी नहीं करूंगा।”

अभिनेता फैसल खान अपने भाई और सुपरस्टार आमिर खान और परिवार के अन्य सदस्यों के साथ सारे रिश्ते तोड़ चुके हैं; उन्होंने हाल ही में एक चौंकाने वाला खुलासा किया। फैसल ने दावा किया कि आमिर का ब्रिटिश पत्रकार जेसिका हाइन्स के साथ संबंध था। हाइन्स से इनका एक बच्चा भी है। सोमवार को मीडिया से बातचीत में फैसल ने यह भी बताया कि साल 2002 में उनके परिवार ने उन पर शादी करने का दबाव बनाया, जिसकी वजह से उन्हें काफी समस्याओं का सामना करना पड़ा।

फैसल ने बताया कि वह अब शांति से जीवन जी रहे हैं, लेकिन परिवार के दबाव के कारण कभी-कभी उन्हें चिंता होती है, जिसके लिए वह दवाएं लेते हैं। फैसल ने यह भी बताया कि उन्होंने रियलिटी शो ‘बिग बॉस’ से निकाले जाने के खिलाफ कानूनी कदम उठाया था। उन्हें साइनिंग अमाउंट मिला था, लेकिन अचानक शो से हटा दिया गया। उनके वकील ने 7-8 लाख रुपए की पूरी राशि के लिए केस दायर करने की सलाह दी, लेकिन फैसल को पता था कि ‘बिग बॉस’ का कॉन्ट्रैक्ट आसान नहीं है। फैसल ने परिवार पर मानसिक उत्पीड़न और करियर में रुकावट डालने का भी आरोप लगाया था।

 

 

