एयरपोर्ट पर बेटी राहा का चेहरा छुपाती नजर आईं आलिया भट्ट, फैंस ने पूछे सवाल

मुंबई, 26 अक्टूबर (आईएएनएस)। बॉलीवुड अभिनेत्री आलिया भट्ट को हाल ही में पति रणबीर कपूर, बेटी राहा कपूर और फिल्म निर्माता करण जौहर के साथ मुंबई एयरपोर्ट पर देखा गया। इस दौरान मीडिया ने उनकी तस्वीरें खींचनी चाही तो वह बेटी राहा कपूर का चेहरा छुपाती दिखाई दीं।

इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इस वीडियो में आलिया भट्ट राहा को गोद में लिए और चेहरा छिपाते हुए एयरपोर्ट से बाहर निकलते दिखाई दे रही हैं। रणबीर कपूर और करण जौहर भी इस दौरान नजर आए।

गौरतलब है कि पहले भी आलिया भट्ट राहा कपूर के साथ पब्लिक प्लेस में दिखाई दी हैं, लेकिन तब वह राहा का चेहरा नहीं छुपाती दिखाई दीं। यही वजह है कि यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है।

इस पर बहुत से लोग कमेंट भी कर रहे हैं। एक शख्स ने लिखा, "आलिया राहा का फेस क्यों छिपा रही हैं?" एक प्रशंसक ने लिखा, "बहुत प्यारी मां और बेटी।" एक अन्य ने लिखा, "एक खूबसूरत और प्यारा परिवार। मैं उनके लिए खुशी की कामना करता हूं।"

कुछ दिनों पहले आलिया भट्ट ने सोशल मीडिया पर दीपावली की तस्वीरें भी शेयर कीं। अभिनेत्री ने इंस्टाग्राम पर अपनी और मां सोनी राजदान की दो तस्वीरें शेयर कीं। पहली तस्वीर में जहां सोनी राजदान अपनी बेटी को गले लगाती हुई दिखाई दीं। वहीं, दूसरी तस्वीर में मां-बेटी की जोड़ी डिनर पर खूब हंसती हुई दिखीं।

आलिया भट्ट और रणबीर कपूर इंडस्ट्री के सबसे लोकप्रिय और प्रभावशाली जोड़ों में से एक बने हुए हैं। अपने परिवारों के साथ दीपावली मनाने के कुछ ही दिनों बाद उन्हें मुंबई में फोटोग्राफर्स का गर्मजोशी से मुस्कुराते हुए अभिवादन करते देखा गया।

आलिया भट्ट बहुत जल्द यशराज फिल्म्स के बैनर तले अपनी एक्शन-स्पाई फिल्म ‘अल्फा’ में दिखाई देंगी। इसमें बॉबी देओल और शरवरी वाघ भी हैं। इसके साथ ही वह संजय लीला भंसाली की फिल्म 'लव एंड वॉर' की शूटिंग भी कर रही हैं। इसमें वह रणबीर और विक्की कौशल के साथ दिखाई देंगी। यह फिल्म मार्च 2026 में रिलीज होने वाली है।

--आईएएनएस

जेपी/एबीएम