Esha Deol birthday: 13 साल की उम्र में भरत तख्तानी से मुलाकात फिर दो बार शादी पर किस्मत को कुछ और था मंजूर

नई दिल्ली: धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की बेटी ईशा देओल फिल्मों के अलावा विवादों से भी घिरी रही हैं। बात चाहे पर्सनल लाइफ की हो या प्रोफेशनल लाइफ की, एक्ट्रेस ने दोनों ही मामलों में सुर्खियां बटोरी हैं।

ईशा ने साल 2012 में ब्वॉयफ्रेंड भरत तख्तानी से शादी की थी, लेकिन साल 2024 में तलाक हो गया, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ईशा और भरत स्कूल टाइम से एक दूसरे को पसंद करते थे।

2 नवंबर को ईशा देओल अपना 44वां जन्मदिन मनाएंगी। इस मौके पर हम आपको उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में बताएंगे कि कैसे 13 साल की उम्र से ईशा देओल और भरत तख्तानी एक दूसरे को जानते हैं। भरत तख्तानी और ईशा देओल ने अलग-अलग स्कूल में पढ़ाई की है और दोनों बचपन के अच्छे दोस्त हैं। भरत तख्तानी और अहाना देओल भी बहुत अच्छे दोस्त हैं और आज भी बहुत अच्छा रिश्ता शेयर करते हैं।

ईशा देओल ने खुद एक इंटरव्यू में इस बात का खुलासा किया था कि वो भरत को 13 साल की उम्र में जानती हैं। दोनों ने भले ही अलग-अलग स्कूल से पढ़ाई की, लेकिन स्कूल में होने वाले कॉम्पीटिशन के दौरान दोनों की मुलाकात होती रहती थी। एक बार भरत ने ईशा का हाथ पकड़ने की कोशिश की थी और उन्हें स्कूल के समय ही प्रपोज करने वाले थे, लेकिन ईशा इस बात पर बहुत नाराज गईं और उन्होंने भरत को डांटा भी था।

भरत ने भी ने भी इंटरव्यू में इस बात का जिक्र किया था कि ईशा उनका पहला क्रश और मोहब्बत थी। उन्होंने बताया था कि ईशा ने उन्हें टिशू पेपर पर खुद अपना नंबर लिखकर दिया था, जिसके बाद दोनों की बातें बढ़ने लगीं, लेकिन स्कूल से निकलने के बाद दोनों की मुलाकात काफी समय तक नहीं हुई।

उन्होंने आगे बताया कि तकरीबन 10 साल बाद कनाडा के नियाग्रा फॉल्स पर दोनों की मुलाकात हुई, जिसके बाद बातों का सिलसिला फिर शुरू हुआ और उन्होंने ईशा की परमिशन लेकर ही दूसरी बार उनका हाथ पकड़ा था। इस बार ईशा को भी इस बात से कोई ऐतराज नहीं था।

इस प्यारे रिश्ते ने शादी के 12 साल बाद दम तोड़ दिया। आपसी सहमति न बनने की वजह से ईशा और भरत के रास्ते अलग हो गए। ईशा ने अपने रिश्ते संभालने की कोशिश भी की और शादी के बाद फिल्मों में काम करना बंद कर दिया, लेकिन फिर भी दोनों का रिश्ता नहीं टिक पाया।

ईशा की शादी के शुरुआती साल बहुत अच्छे बीते थे। उन्होंने 2012 में शादी करने के बाद, पांच साल पूरे होने के बाद दोबारा शादी की थी। ईशा ने कहा था कि ये एक रस्म है जो सिंधी परिवारों में होती है। मैंने दोबारा अपने पति से शादी की है कि इससे हमारा रिश्ता और गहरा होगा, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था।