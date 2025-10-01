मनोरंजन

एस.डी. बर्मन की जयंती पर भावुक हुए जैकी श्रॉफ, बोले- 'आपको याद कर रहा हूं'

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Oct 01, 2025, 08:03 AM

मुंबई, 1 अक्टूबर (आईएएनएस)। भारतीय फिल्म संगीत के इतिहास में कुछ नाम ऐसे हैं, जिनकी धुनें और आवाजें आज भी दिलों को छू जाती हैं। ऐसे ही एक महान संगीतकार थे सचिन देव बर्मन, जिन्हें फैंस एस.डी. बर्मन के नाम से जानते हैं। बुधवार को उनकी 119वीं जयंती पर पूरा देश उन्हें याद कर रहा है। इस मौके पर अभिनेता जैकी श्रॉफ ने सोशल मीडिया के जरिए उन्हें श्रद्धांजलि दी।

जैकी श्रॉफ ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर एस.डी. बर्मन की एक पुरानी ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर साझा की और लिखा, "एस.डी. बर्मन को उनकी जयंती पर याद कर रहा हूं।"

एस.डी. बर्मन न केवल एक मशहूर संगीतकार थे, बल्कि त्रिपुरा के शाही परिवार से भी ताल्लुक रखते थे। उनका व्यक्तित्व उतना ही शालीन और प्रभावशाली था, जितना उनका संगीत। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत 1937 में बंगाली फिल्मों से की थी। इसके बाद उन्होंने हिंदी सिनेमा की ओर रुख किया और फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने 100 से भी ज्यादा फिल्मों के लिए संगीत रचा, जिनमें कई यादगार और क्लासिक गाने शामिल हैं। उनके बनाए गीत आज भी रेडियो, टीवी और लोगों की यादों में बरकरार हैं।

उन्होंने पूर्वी बंगाल की लोक धुनों को अपनी आवाज में ढाला और साथ ही शास्त्रीय संगीत में भी हाथ आजमाया। उनके बनाए गानों में किशोर कुमार, लता मंगेशकर, मोहम्मद रफी, गीता दत्त, मन्ना डे, और आशा भोसले जैसे दिग्गज गायकों ने अपनी आवाज दी, जिससे उनका संगीत और भी यादगार हो गया।

उनके जीवन का अंतिम दौर दुखद रहा। फिल्म 'मिली' के गाने 'बड़ी सूनी सूनी है' की रिहर्सल के बाद वे कोमा में चले गए थे और कुछ ही दिनों बाद, 31 अक्टूबर 1975 को मुंबई में उनका निधन हो गया।

जैकी श्रॉफ के बारे में बात करें तो, इन दिनों वह अपनी आगामी फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' को लेकर चर्चा में हैं। यह एक मल्टीस्टारर फिल्म है, इसमें अक्षय कुमार, संजय दत्त, सुनील शेट्टी, रवीना टंडन, अरशद वारसी जैसे कई बड़े कलाकार भी नजर आएंगे। फिल्म के निर्देशक अहमद खान हैं।

--आईएएनएस

पीके/एएस

Related posts

Loading...

More from author

Loading...