एपी ढिल्लों का नया गाना 'विथाउट मी' रिलीज, मचा रहा धूम

मुंबई, 13 सितंबर (आईएएनएस)। 'एक्सक्यूजेस', 'ब्राउन मुंडे', 'समर हाई', और 'इन्सेन' जैसे मशहूर गाने दे चुके सिंगर एपी ढिल्लों का नया गाना 'विथाउट मी' रिलीज हो गया है। यह गाना अब सभी स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध है और प्रशंसकों की प्लेलिस्ट में छाने को तैयार है।

गाने के बारे में बात करते हुए एपी ढिल्लों ने बताया, " 'विथाउट मी' की शुरुआत एक साधारण विचार से हुई थी, लेकिन जैसे ही इस गाने पर काम किया जाने लगा तो, यह गाना मुझे पसंद आने लगा। दुबई में इसे बजाने पर लोगों ने गाने पर रिस्पॉन्श इतना शानदार दिया था कि मैंने इसे जल्द से जल्द रिलीज करने का फैसला किया। मुझे यकीन है कि अगली परफॉर्मेंस में फैंस इस गाने को जोर-शोर से जरूर गाएंगे।"

गाने के साथ एक म्यूजिक वीडियो भी रिलीज किया गया है, जिसे जैक फैक्ट्स ने डायरेक्ट किया है। इससे पहले जैक ने एपी के साथ 'इन्सेन' और 'समर हाई' जैसे वीडियोज में काम किया है।

गाने को एपी और लुका माउटी ने मिलकर प्रोड्यूस किया है। इन्होंने पहले 'दिल नु' और 'विथ यू' जैसे हिट गाने भी दिए हैं। 'विथाउट मी' में दिल को छूने वाले बोल और एपी का खास अंदाज सुनने को मिलता है, जो शानदार प्रोडक्शन के साथ और निखरता है।

इससे पहले गायक ने गायिका श्रेया घोषाल के साथ 'थोड़ी सी दारू' रिलीज किया था, जिसके म्यूजिक वीडियो में एपी के साथ तारा सुतारिया नजर आ रही थी।

एपी ढिल्लों एक भारतीय-कनाडाई गायक-रैपर हैं, जो मुख्य रूप से पंजाबी गानों से जुड़े हैं। उन्होंने 2019 में गुरिंदर गिल और शिंदा कहलों के साथ अपना करियर शुरू किया, और उनके कई गाने, जैसे 'मझैल' और 'ब्राउन मुंडे', बिलबोर्ड चार्ट पर शीर्ष पर रहे हैं।

एपी ढिल्लन न सिर्फ हिट गाने बना रहे हैं, बल्कि पंजाबी म्यूजिक को दुनियाभर में मशहूर कर रहे हैं। बिलियन्स स्ट्रीम्स और सोल्ड-आउट शोज के साथ, वह एक जनरेशन की आवाज बन चुके हैं।

