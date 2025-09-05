Emraan Hashmi Telugu Debut : 'ओजी' से तेलुगु डेब्यू पर इमरान हाशमी बोले, पवन कल्याण से ऑनस्क्रीन टक्कर से बेहतर क्या?

मुंबई: बॉलीवुड अभिनेता इमरान हाशमी फिल्म ‘ओजी’ से तेलुगु सिनेमा में डेब्यू करने जा रहे हैं। इस फिल्म में वह पहली बार दक्षिण एक्टर पवन कल्याण के साथ काम करते नजर आएंगे।

दोनों को पर्दे पर आमने-सामने देखना वाकई में दर्शकों के लिए एक अलग अनुभव होने वाला है। इसमें फिल्म को लेकर इमरान हाशमी बहुत उत्साहित हैं खासकर सुपरस्टार पवन कल्याण से होने वाली टक्कर को लेकर वह बहुत खुश हैं।

इस फिल्म के बारे में बात करते हुए इमरान हाशमी ने कहा, "जब मुझसे इस फिल्म के लिए संपर्क किया गया तो मैं बहुत खुश हुआ क्योंकि यह तेलुगु सिनेमा ये मेरी पहली फिल्म होने वाली थी। उससे भी बढ़कर सुपरस्टार पवन कल्याण से पर्दे पर टक्कर लेने से बेहतर और क्या हो सकता है।"

उन्होंने आगे कहा, "निर्देशक सुजीत और पवन कल्याण के साथ काम करना एक शानदार अनुभव था। मेरे लुक से लेकर मेरे संवाद और मेरा किरदार तक, मुझे इसकी हर बात पसंद आई और मैं इस फिल्म का हिस्सा बनकर उत्साहित था।"

‘ओजी’ को सुजीत डायरेक्ट कर रहे हैं। हाल ही में इस फिल्म का टीजर जारी हुआ था। इसमें इमरान हाशमी एक खतरनाक अपराधी के रूप में दिखाई दे रहे थे। इस फिल्म में प्रियंका मोहन, अर्जुन दास, प्रकाश राज और श्रीया रेड्डी भी हैं। फिल्म का संगीत थमन एस ने दिया है।

मोंक फिल्म्स और वाइब्रेंट विस्टा एंटरटेनमेंट्स इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट कर रही हैं। इसे उत्तर भारत और नेपाल के सिनेमाघरों में भी रिलीज किया जाएगा। यह फिल्म 25 सितंबर को रिलीज होने वाली है।

इमरान हाशमी को आखिरी बार पर्दे पर फिल्म 'ग्राउंड जीरो' में देखा गया था। उनके पास 'आवारापन' का पार्ट 2 भी है। उनके फैंस इस फिल्म के रिलीज का लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। इसी साल अपने जन्मदिन पर उन्होंने इसके सीक्वल की घोषणा की थी।

इसके साथ ही इमरान हाशमी के पास अदिवी शेष की तेलुगु एक्शन स्पाई थ्रिलर फिल्म 'जी2' भी है। यह 'गुडाचारी' का सीक्वल है, जिसमें अदिवी शेष अपनी भूमिका को दोहराते हुए दिखाई देंगे।