एली गोल्डिंग ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ दूसरे बच्चे का स्वागत किया

Mar 11, 2026, 03:57 AM

लॉस एंजेलिस, 10 मार्च (आईएएनएस)। सिंगर-सॉन्ग राइटर ऐली गोल्डिंग दूसरी बार मां बनी हैं और उन्होंने बेटी को जन्म दिया। सिंगर ने अपने एक्टर बॉयफ्रेंड ब्यू मिन्नियर के साथ अपने दूसरे बच्चे का स्वागत किया।

'फीमेल फर्स्ट यूके’ की रिपोर्ट के अनुसार, 38 साल की सिंगर, जिनका कैस्पर जोपलिंग से शादी से चार साल का बेटा आर्थर भी है, ने बताया कि वह दूसरी बार मां बनीं, जब उन्होंने लंदन के एक अस्पताल में बेटी को जन्म दिया।

एली ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट में लिखा, "शुक्रवार को मैंने एक सुंदर हेल्दी बच्ची को जन्म दिया। हम उसके बहुत दीवाने हैं। यह सही था कि मैंने इंटरनेशनल विमेंस डे उसके और सेंट मैरी की जबरदस्त फीमेल टीम के साथ बिताया, जिन्होंने मुझे और मेरे बच्चे को बहुत अच्छी देखभाल और प्यार दिया। मैं हमेशा मिडवाइव्स की तारीफ करूंगी। मेरे परिवार में यह नया सदस्य मुझे बहुत खुशी दे रहा है, खासकर इसलिए क्योंकि आर्थर इस नन्ही परी का बड़ा भाई बनकर बहुत खुश है।”

अंदर के व्यक्ति ने द सन अखबार को बताया, "एली और ब्यू अपनी बेटी से बहुत प्यार करते हैं। जच्चा-बच्चा दोनों खुश और हेल्दी हैं। यह उनके लिए एक बहुत ही रोमांचक चैप्टर की शुरुआत है।”

एली, कैस्पर से अपनी शादी के दौरान आर्थर की मां बनीं, जो 2019 से 2024 तक चली, और उन्होंने ब्यू के साथ एक नया रोमांस शुरू किया।

‘फीमेल फर्स्ट यूके’ के अनुसार, उन्होंने दिसंबर में अपनी प्रेग्नेंसी के बारे में सावर्जनिक किया, जब उन्होंने लंदन में 2025 फैशन अवार्ड्स में अपना बेबी बंप दिखाया।

बाद में उन्होंने नायलॉन मैगजीन के साथ एक इंटरव्यू में अपने बच्चे की खबर के बारे में खुलकर बात की। ‘लव मी लाइक यू डू’ सिंगर ने पब्लिकेशन को बताया, "मैं पहले सिर्फ एक प्रेग्नेंट महिला नहीं बनना चाहती थी। हर महिला के पास यह लग्जरी नहीं होती। मेरे आस-पास बहुत अच्छे लोग हैं। मेरा एक बहुत अच्छा बॉयफ्रेंड है। मेरे लिए यह थोड़ा आसान है क्योंकि मुझे बहुत अच्छा सपोर्ट मिलता है।"

