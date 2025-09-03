एली अवराम ने दादी के निधन पर जताया दुख, इमोशनल पोस्ट लिखकर दी श्रद्धांजलि

मुंबई, 2 सितंबर (आईएएनएस)। अभिनेत्री एली अवराम की दादी का निधन हो गया है। उन्होंने मंगलवार को इंस्टाग्राम पर अपने फैंस को ये जानकारी दी। उनकी दादी का निधन 31 अगस्त को हो गया था।

'किस किसको प्यार करूं' एक्ट्रेस ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर दादी के साथ कुछ तस्वीरें शेयर करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी है। हालांकि, पोस्ट में उन्होंने इस बात की खुशी भी जताई कि अब उनकी दादी उनके दादाजी के साथ आराम से स्वर्ग में रहेंगी।

एली ने इस पोस्ट में लिखा, "भगवान आपकी आत्मा को शांति दे। अपने दादा-दादी के साथ बड़ा होना मेरे लिए एक आशीर्वाद रहा है। इस दुनिया में मेरी दादी का सफर अब खत्म हो गया है; यह जानकर दुख तो हुआ, लेकिन मुझे सुकून मिला है, यह जानकर कि अब वह दादाजी के साथ हैं। मैं बस इतना कर सकती हूं कि बचपन से उनके साथ बिताए सभी खूबसूरत पलों को याद करूं।"

‘बिग बॉस’ फेम एक्ट्रेस ने आगे लिखा, "उनका डार्क ह्यूमर बहुत मजेदार था और हमारी खाने को लेकर हमारी बातें हमेशा अंतहीन होती थीं। डिमेंशिया का शिकार होने तक वे मेरी कई इंस्टा स्टोरीज का हिस्सा रहीं। गुड बॉय, ओम शांति।"

कुछ दिनों पहले एक्ट्रेस ने अपना 35वां जन्मदिन मनाया था। इसके लिए वे स्वीडन गई थीं। यहां अभिनेत्री ने अपने परिवार के साथ जन्मदिन का जश्न मनाया था।

हाल-फिलहाल में अभिनेत्री का नाम यूट्यूबर और एक्टर आशीष चंचलानी के साथ एक फोटो से सनसनी फैला दी थी। तब यह कहा जाने लगा था कि वे दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। मगर यह सब दोनों के एक आगामी प्रोजेक्ट से जुड़ी तस्वीर थी। वायरल फोटो दोनों के आने वाले गाने ‘चांदनिया’ की थी। यह एक रोमांटिक गाना है।

मगर फोटो के आने के बाद से ही लोगों ने एली और आशीष से सवाल पूछने शुरू कर दिए थे। इन पर विराम लगाते हुए आशीष ने एक इंटरव्यू में इस बात से इंकार कर दिया था।

