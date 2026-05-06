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Bollywood News : प्रियदर्शन सर के साथ काम करना मेरे करियर का सबसे शानदार अनुभव : एकता कपूर

‘भूत बंगला’ पर प्रियदर्शन संग काम कर एकता कपूर ने शेयर किया खास अनुभव
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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May 06, 2026, 03:43 PM
प्रियदर्शन सर के साथ काम करना मेरे करियर का सबसे शानदार अनुभव : एकता कपूर

मुंबई: मशहूर प्रोड्यूसर एकता कपूर इन दिनों हालिया रिलीज फिल्म 'भूत बंगला' को लेकर काफी चर्चा में बनी हुई है। बुधवार को उन्होंने फिल्म के निर्देशक प्रियदर्शन के साथ काम करने के अनुभव को सोशल मीडिया पर शेयर किया।

एकता ने इंस्टाग्राम पर प्रियदर्शन के साथ कुछ तस्वीरें पोस्ट कीं। प्रोड्यूसर ने अपनी पोस्ट में बताया कि कैसे दो अलग और मजबूत विचारधारा वाले लोगों ने आपसी सम्मान के साथ एक बेहतरीन प्रोजेक्ट पर काम किया। एकता ने लिखा, "मैं एक ऐसे इंसान के साथ काम कर रही थी, जो अपनी 100वीं फिल्म बना रहे थे। लोगों को लगा था कि हम दोनों जैसे मजबूत सोच वाले लोग साथ आएंगे तो शायद टकराव होगा लेकिन उन्होंने यह नहीं देखा कि हमारे बीच कितना गहरा सम्मान था। मुझे नहीं लगता कि मैंने प्रियदर्शन के साथ काम करने जितना मजा किसी और के साथ किया है।"

एकता ने एक दिलचस्प वाक्य शेयर करते हुए बताया कि काम शुरू करने से पहले ही प्रियदर्शन ने उनसे एक बेहद खास सवाल पूछा था। प्रियदर्शन ने उनसे पूछा, "एकता, क्या तुम इस फिल्म से पैसा कमा रही हो? मैं उस फिल्म पर काम नहीं करता जिसमें प्रोड्यूसर को फायदा न हो।"

एकता ने लिखा, "उनकी सोच और काम करने का तरीका बहुत खास है। वह हमेशा यह सुनिश्चित करते हैं कि प्रोड्यूसर सुरक्षित रहे। तभी मुझे भरोसा हो गया था कि फिल्म और कंपनी का पैसा दोनों सही हाथों में हैं।"

एकता ने उनके अनुशासन और विजन की तारीफ करते हुए उन्हें धन्यवाद देते हुए लिखा, "ऐसा नहीं है कि हमारे बीच कभी मतभेद नहीं हुए लेकिन हर बार बात सम्मान के साथ हुई। मेरा मानना है कि आखिर में डायरेक्टर ही फिल्म को आगे बढ़ाता है, और इस फिल्म का सफर वाकई शानदार रहा। धन्यवाद प्रियदर्शन सर, आपकी सोच, अनुशासन और मेरे करियर की सबसे बड़ी हिट देने के लिए। मैं दिल से आभारी हूं। हमेशा प्यार और सम्मान।"

अक्षय कुमार और प्रियदर्शन की हॉरर-कॉमेडी फिल्म 'भूत बंगला' 17 अप्रैल 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। यह फिल्म बालाजी मोशन पिक्चर्स और केप ऑफ गुड फिल्म्स द्वारा निर्मित है। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस में अच्छे कलेक्शन के साथ शुरुआत की थी और धीरे धीरे नाम बना रही है।

--आईएएनएस

 

 

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