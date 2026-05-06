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Ekta Kapoor Statement : एकता कपूर ने की धर्मेंद्र, जितेंद्र और अक्षय कुमार की तारीफ, कहा- इन्हीं कलाकारों ने जिंदा रखा फिल्म इंडस्ट्री का कारोबार

एकता कपूर ने अक्षय कुमार और जितेंद्र के काम करने के अनुशासन की जमकर तारीफ की
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Dainik Hawk·
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May 06, 2026, 11:29 AM
एकता कपूर ने की धर्मेंद्र, जितेंद्र और अक्षय कुमार की तारीफ, कहा- इन्हीं कलाकारों ने जिंदा रखा फिल्म इंडस्ट्री का कारोबार

मुंबई: हिंदी सिनेमा में कई ऐसे सितारे हैं, जिन्होंने वर्षों तक लगातार काम करके इंडस्ट्री को मजबूत बनाए रखा है। इसी मुद्दे पर अब टीवी और फिल्म निर्माता एकता कपूर ने खुलकर अपनी राय रखी है। उन्होंने दिग्गज कलाकार धर्मेंद्र, अपने पिता जितेंद्र और अभिनेता अक्षय कुमार की जमकर सराहना की। साथ ही, उन्होंने इस बड़े सवाल का भी जवाब दिया कि ‘अक्षय कुमार एक साल में इतनी ज्यादा फिल्में क्यों करते हैं?’

एकता कपूर ने इंस्टाग्राम पर कुछ खास तस्वीरें पोस्ट कीं, जिनमें उनके पिता जितेंद्र और अक्षय कुमार नजर आ रहे हैं। एक तस्वीर में दोनों अभिनेता एक साथ बैठे हुए हैं और क्रीम-कलर के आउटफिट में दिख रहे हैं। तस्वीर में दोनों आपस में बात करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं, दूसरी तस्वीर में एकता कपूर एक इंवेट में अक्षय कुमार के साथ मुस्कुराते हुए तस्वीर खिंचवा रही हैं।

इन तस्वीरों के साथ एकता कपूर ने कैप्शन में लिखा, ''पापा और अक्षय सर की यह तस्वीर मुझे यह याद दिलाती है कि अनुशासन इंसान को कितना आगे ले जा सकता है। जब भी मैं अक्षय कुमार से बात करती हूं, तो मुझे अपने पिता जितेंद्र की झलक दिखाई देती है। दोनों का काम करने का तरीका, सोच और व्यवहार काफी हद तक एक जैसा है।''

एकता कपूर ने कहा, ''इन दोनों की सबसे बड़ी खासियत उनका अनुशासन और काम के प्रति ईमानदारी है। ये न सिर्फ अपने काम को गंभीरता से लेते हैं, बल्कि निर्माता की सोच और विश्वास का भी पूरा सम्मान करते हैं। यह भरोसा और सम्मान ही फिल्म इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभाता है।''

उन्होंने कहा, ''फिल्म इंडस्ट्री को सिर्फ बड़े और चुनिंदा प्रोजेक्ट्स से नहीं चलाया जा सकता। अगर कोई कलाकार साल में सिर्फ एक या दो फिल्में करता है, तो उससे इंडस्ट्री का एक हिस्सा ही चलता है। लेकिन जब कलाकार लगातार काम करते हैं, तो इससे छोटे-बड़े सभी निर्माताओं को मौका मिलता है और पूरी इंडस्ट्री को फायदा होता है। यही वजह है कि जितेंद्र और अक्षय कुमार जैसे कलाकार इंडस्ट्री के लिए बेहद जरूरी हैं।''

एकता कपूर ने कहा, ''इन कलाकारों के आर्थिक योगदान की अक्सर सही तरह से सराहना नहीं होती। ये वही लोग हैं, जिन्होंने अपने काम के जरिए फिल्म इंडस्ट्री के व्यापार को जिंदा रखा है। इनकी मेहनत और निरंतरता ने यह सुनिश्चित किया है कि सिनेमा का कारोबार लगातार चलता रहे।''

पोस्ट के आखिर में एकता कपूर ने एक अहम सवाल का जवाब भी दिया, जो अक्सर पूछा जाता है कि अक्षय कुमार एक साल में इतनी ज्यादा फिल्में क्यों करते हैं। उन्होंने कहा, ''इसका जवाब इन्हीं कलाकारों के काम करने के तरीके में छिपा है। धर्मेंद्र, जीतेंद्र और अक्षय जैसे कलाकारों ने हमेशा लगातार काम किया और इसी वजह से फिल्म इंडस्ट्री आज भी मजबूत बनी हुई है।''

--आईएएनएस

 

 

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