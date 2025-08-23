एक्ट्रेस सुरभि चंदना का यूट्यूब चैनल हुआ हैक, गाने 'फर्जी' की रिलीज टली

मुंबई, 23 अगस्त (आईएएनएस)। टीवी की मशहूर अदाकारा सुरभि चंदना इन दिनों अपने म्यूजिक प्रोजेक्ट 'फील गुड ओरिजनल्स' को लेकर चर्चा में हैं। हाल ही में सुरभि ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट साझा करते हुए बताया कि उनका आधिकारिक यूट्यूब और जीमेल अकाउंट हैक हो गया है। इस घटना ने न केवल टीम को बल्कि उनके फैंस को भी एक बड़ा झटका दिया है। इस हैकिंग की वजह से उनका नया गाना 'फर्जी' अब तय समय पर रिलीज नहीं हो पाएगा।

सुरभि ने अपने पोस्ट में लिखा कि उनका ट्रैक 'फर्जी' पूरी तरह तैयार था और उसे अपने दर्शकों के साथ साझा करने की पूरी योजना थी। लेकिन जैसे ही अकाउंट हैक हुआ, उन्हें मजबूरन गाने की रिलीज को टालना पड़ा। उन्होंने बताया कि वो यूट्यूब इंडिया और गूगल इंडिया की मदद से अपने अकाउंट को वापस पाने की कोशिश कर रही हैं और उम्मीद है कि जल्द ही सब कुछ फिर से सामान्य हो जाएगा।

अपनी इंस्टाग्राम पोस्ट में लिखा, "जिंदगी ने हमें बीती रात एक अनचाहा विराम दे दिया। हमारा 'फील गुड ओरिजनल्स' का आधिकारिक अकाउंट जीमेल और यूट्यूब हैक हो गया और हमने इन तक अपनी पहुंच खो दी। हमारा नया गाना 'फर्जी' आपके सामने पेश किया जाना था, लेकिन किस्मत ने अभी कुछ और ही सोच रखा है।"

सुरभि ने आगे कहा कि हर विराम एक मजबूत वापसी की तैयारी होती है। उनका मानना है कि कोई तूफान इतना ताकतवर नहीं होता कि संगीत को खामोश कर दे और कोई भी रुकावट इतनी बड़ी नहीं होती जो एक सपने को रोक सके। उन्होंने विश्वास जताया कि उनका गाना 'फर्जी' जरूर रिलीज होगा और जब वह आएगा तो सिर्फ एक गाना नहीं बल्कि एक 'जज्बात, संघर्ष और उम्मीद' का प्रतीक होगा।

पोस्ट के आखिर में सुरभि ने अपने फैंस का आभार व्यक्त करते हुए लिखा, "हमारे साथ खड़े रहने के लिए, हम पर विश्वास रखने के लिए आपका धन्यवाद। संगीत का सुर एक पल के लिए थम सकता है… लेकिन जल्द ही, वह फिर गूंजेगा।"

इसके आगे उन्होंने हैशटैग का इस्तेमाल करते हुए 'फर्जी', 'स्ट्रॉन्गर कमबैक', और 'फील गुड ओरिजनल्स' लिखा।

--आईएएनएस

पीके/केआर