एक्ट्रेस निया शर्मा का नया लुक, ऑल-ब्लैक गेटअप में दिखीं खूबसूरत

मुंबई, 8 सितंबर (आईएएनएस)। टेलीविजन की जानी-मानी अभिनेत्री निया शर्मा अपने स्टाइलिश लुक्स और आत्मविश्वास भरे अंदाज के लिए जानी जाती हैं। उन्होंने हाल ही में सोशल मीडिया पर अपनी लेटेस्ट तस्वीरें पोस्ट कीं।

निया ने तस्वीरों में फैशन सेंस और ट्रेंडी लुक को बखूबी दर्शाती नजर आ रही हैं।

निया ने इंस्टाग्राम स्टोरीज सेक्शन पर दो तस्वीरें पोस्ट कीं। इन तस्वीरों में वह ऑल-ब्लैक गेटअप में नजर आ रही हैं, जो उनकी बोल्ड और स्टाइलिश पर्सनैलिटी को उभार रहा है।

पहली तस्वीर में निया ने ब्लैक टॉप के साथ स्टाइलिश काले चश्मे पहने हैं, जिसमें वह हल्की-सी मुस्कान के साथ सेल्फी लेती दिख रही हैं। उनके खुले बाल और मिनिमल मेकअप ने लुक को और भी आकर्षक बनाया है। दूसरी तस्वीर में निया ने अपनी सैंडल की झलक दिखाई।

निया शर्मा टेलीविजन इंडस्ट्री में अपनी दमदार एक्टिंग, बोल्ड लुक्स और बेबाक बयान के लिए मशहूर हैं। उन्होंने अभिनय की शुरुआत साल 2010 में आए शो 'काली- एक अग्निपरीक्षा' से की थी। शो में उन्होंने अनु का किरदार निभाया था, जिसे दर्शकों ने खूब पसंद किया।

इसके बाद उन्होंने 'एक हजारों में मेरी बहना है' में काम किया, जिसने उनकी घर-घर में पहचान बनाई। फिर, निया 'जमाई राजा' और 'नागिन' जैसे शोज में नजर आई थीं। इसके अलावा, वह सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव रहती हैं और अक्सर अपनी तस्वीरें और वीडियोज पोस्ट करती हैं।

निया हाल ही में सेलिब्रिटी कुकिंग शो 'लाफ्टर शेफ्स : अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट' में भी दिखाई दी थीं। इसमें उनके साथ कृष्णा अभिषेक, राहुल वैद्य, करण कुंद्रा, रीम शेख, सुदेश लहरी, एल्विश यादव, रुबीना दिलैक, अली गोनी और कश्मीरा शाह जैसे स्टार्स नजर आए थे। इसके विजेता एल्विश यादव और करण कुंद्रा थे।

--आईएएनएस

एनएस/एबीएम