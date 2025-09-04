मनोरंजन

एक्ट्रेस निधि झा ने ब्लू साड़ी में बिखेरा जलवा, ट्रेडिशनल लुक ने जीता फैंस का दिल

Sep 04, 2025

मुंबई, 4 सितंबर (आईएएनएस)। भोजपुरी सिनेमा की मशहूर अभिनेत्री निधि झा एक्टिंग के साथ-साथ सोशल मीडिया पर पोस्ट को लेकर काफी चर्चाओं में बनी रहती हैं। इसी कड़ी में उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया।

अभिनेत्री ने इंस्टाग्राम पर एक तस्वीर पोस्ट की, जिसमें उनका लुक फैंस को काफी पसंद आ रहा है। तस्वीर में निधि ने ब्लू कलर की साड़ी के साथ मैचिंग ब्लाउज पहना हुआ है, जो उनके लुक को और भी आकर्षक बना रहा है। माथे पर छोटी सी बिंदी, बालों में स्टाइलिश जुड़ा और सफेद फूलों का गजरा ट्रेडिशनल लुक को बेहद निखार रहा है। इस सादगी भरे अंदाज में अभिनेत्री की खूबसूरती देखते ही बनती है।

तस्वीर में अभिनेत्री स्टाइलिश पोज देती नजर आ रही हैं। निधि ने तस्वीर के साथ कैप्शन में सिर्फ एक ब्लू हार्ट इमोजी शेयर किया है, जो उनकी इस ड्रेस और मूड को खूबसूरती से बयां करता है।

उनकी तस्वीर को लाखों लोगों ने लाइक किया और कमेंट बॉक्स में फैंस ने 'ब्यूटीफुल,' 'गॉर्जियस,' और 'देसी क्वीन' जैसे शब्दों से सराहा।

अभिनेत्री ने भले ही करियर की शुरुआत टीवी इंडस्ट्री से की हो, लेकिन उन्हें पहचान भोजपुरी सिनेमा से मिली। उन्हें पावरस्टार पवन सिंह के गाने 'लूलिया का मांगेले' से 'लूलिया गर्ल' का टैग मिला।

उन्होंने कई हिट फिल्में की हैं, जिनमें 'थोड़ा गुस्सा थोड़ा प्यार', 'बेटी नंबर -1', 'शंकर', 'इच्छाधारी नाग', 'गदर', 'जिद्दी', 'सत्या', 'कसम पैदा करने वाले की', 'गैंगस्टर दुल्हनिया', 'मंदिर वहीं बनाएंगे', 'क्रैक फाइटर', 'जय हिंद', 'वचन', 'लालटेन', 'सत्या', और 'स्वर्ग' जैसी फिल्में शामिल हैं।

निधि ने भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में एक्टिंग करने के साथ-साथ कई गानों में आवाज भी दी है। यही कारण है कि निधि भोजपुरी सिनेमा की डिमांडिंग एक्ट्रेस हैं, जो दर्शकों से लेकर निर्देशकों की भी पहली पसंद होती हैं।

निधि झा ने भोजपुरी एक्टर यश कुमार से 2023 में शादी की थी। उन्होंने शादी के डेढ़ साल बाद बेटे को जन्म दिया था। यश और निधि लंबे समय से एक-दूसरे को डेट कर रहे थे। निधि के पति यश भोजपुरी एक्ट्रेस अंजना सिंह के एक्स हसबैंड हैं।

