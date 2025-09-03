एक्ट्रेस मालविका मोहनन ने रखा मोहनलाल का नया नाम

चेन्नई, 3 सितंबर (आईएएनएस)। अभिनेत्री मालविका मोहनन की फिल्म ‘हृदयपूर्वम’ रिलीज हो चुकी है। इसमें वे साउथ स्टार मोहनलाल के साथ दिखाई दे रही हैं। इस फिल्म से जुड़ी कुछ यादों को उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट में शेयर किया है।

यही नहीं, इस नोट के साथ मालविका मोहनन ने मोहनलाल को एक नया नाम भी दिया है। इस पोस्ट में मालविका ने फिल्म की पूरी टीम सहित निर्देशक सथ्यन एंथिकाड को फिल्म में हरिथा का किरदार देने के लिए धन्यवाद दिया है।

इस पोस्ट में एक्ट्रेस ने लिखा, "सथ्यन सर, मुझे हरिथा देने के लिए धन्यवाद। अभिनय शुरू करने के बाद से ही आपके साथ काम करना मेरा सपना रहा है। आपकी फिल्मों की मैं फैन रही हूं। इनमें जिस तरह से महिला किरदारों को दिखाया जाता है, वो मुझे काफी पसंद आता है। आप उनकी कहानियां बारीकी से लिखते ही नहीं, अच्छे से पर्दे पर पेश भी करते हैं। उनके किरदार लंबे समय तक दर्शकों के जेहन में जीवित रहते हैं।"

मालविका मोहनन ने फिल्म में मुख्य भूमिका निभा रहे अभिनेता मोहनलाल को भी धन्यवाद कहा और उन्हें एक नया उपनाम भी दिया। मालविका ने आगे लिखा, "हर कोई जानता है कि एक अभिनेता के रूप में आप कितने अद्भुत हैं। आपकी दयालुता और लोगों की परवाह करना मेरे दिल को छू गया। खासकर एक युवा अभिनेत्री के रूप में आपने मुझे मेरा काम करने में काफी मदद की। आप बहुत धैर्यवान रहे और हमेशा मुझे प्रोत्साहित करते रहे।"

मालविका ने यह भी बताया कि उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मोहनलाल जैसे अभिनेता के साथ स्क्रीन शेयर करने का उन्हें मौका मिलेगा। अभिनेत्री ने मोहनलाल का आभार जताते हुए पोस्ट के अंत में उन्हें एक प्यारा नाम दिया। मालविका ने लिखा, "माय डियर पूकी लाल, क्या आपके लिए ये उपनाम सही नहीं है?"

इसके साथ उन्होंने मोहनलाल और निर्देश के साथ कुछ तस्वीरें भी शेयर की हैं। सेट पर कैसा माहौल था और उन्हें ये महसूस करके कितनी खुशी मिली, इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है।

--आईएएनएस

जेपी/एएस