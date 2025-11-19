एक्ट्रेस अनीत पड्डा को पेरिस में याद आए पापा के खर्राटे, वेकेशन की फोटो की शेयर

मुंबई, 18 नवंबर (आईएएनएस)। बॉलीवुड की उभरती स्टार अनीत पड्डा ने मंगलवार को अपनी पेरिस यात्रा के खूबसूरत पलों को इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया, जो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहे हैं। अनीत ने दिल छूने वाला कैप्शन भी लिखा, जिसमें उन्होंने परिवार के लिए अपने प्यार को जाहिर किया।

अनीत ने पेरिस में अपनी छुट्टियों के दौरान ली गई तस्वीरें पोस्ट कीं। वह पेरिस के मशहूर स्थलों पर पोज देती नजर आ रही हैं।

अनीत ने इंस्टाग्राम पोस्ट के कैप्शन में टाइटल दिया 'पड्डा फैमिली पेरिस में।' उन्होंने आगे लिखा, "मां, पेरिस में मुझे आपके पास सोने की कमी महसूस हुई। रीटो, मुझे तुमसे लड़ने की कमी महसूस हुई। पापा, वहां आपके खर्राटों की कमी महसूस हुई। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूं।"

इस कैप्शन में अनीत ने अपने परिवार के साथ बिताए गए समय की अहमियत को बेहद सुंदर तरीके से बयान किया।

अनीत पड्डा का सफर कड़ी मेहनत और संघर्ष से भरा था। उन्होंने अपनी एक्टिंग की शुरुआत 2022 में फिल्म 'सलाम वेंकी' से की थी, जिसमें उनका छोटा सा रोल था, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस को लोगों ने काफी सराहा। इसके बाद 2024 में अनीत को अपनी पहली बड़ी सफलता मिली, जब उन्होंने 'बिग गर्ल्स डोंट क्राई' नामक सीरीज में मुख्य भूमिका निभाई। यह एक दिलचस्प कहानी थी, जिसमें उन्होंने अपनी अभिनय क्षमता को बखूबी दर्शाया।

अनीत पड्डा की सबसे बड़ी सफलता 2025 में 'सैयारा' नामक फिल्म के साथ मिली, जिसमें उन्होंने एक गीतकार वाणी का किरदार निभाया। यह फिल्म एक रोमांटिक ड्रामा थी। अनीत की परफॉर्मेंस को क्रिटिक्स ने खूब सराहा। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन किया और अनीत की कड़ी मेहनत ने उन्हें बड़ी पहचान दिलाई।

--आईएएनएस

पीके/वीसी