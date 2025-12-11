एक्टर सोनू सूद ने बच्चों के लिए सरकार से की ऑस्ट्रेलिया की तर्ज पर कदम उठाने की गुजारिश

मुंबई, 11 दिसंबर (आईएएनएस)। सोशल मीडिया के जरिए 16 से कम उम्र के बच्चों पर पड़ रहे गलत प्रभाव को देखते हुए हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ने कई प्लेटफॉर्म को बच्चों के लिए पूरी तरह से बैन कर दिया है। बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद ने ऑस्ट्रेलिया के इस फैसले का स्वागत किया है और अपनी सरकार से भी ऐसा ही फैसला लेने की अपील की है।

सोनू सूद ने अपने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर किया है। उन्होंने लिखा, "ऑस्ट्रेलिया जैसे देश पहले ही 16 से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया को पूरी तरह बैन कर चुके हैं और अब समय आ चुका है कि भारत को भी ऐसा करना चाहिए। हमारे बच्चे भी असली बचपन जीने के हकदार हैं। उन्हें भी फैमिली के साथ बॉन्ड बनाने का मौका मिलना चाहिए और सबसे ज्यादा जरूरी है स्क्रीन के एडिक्शन से आजादी।"

उन्होंने आगे लिखा, "हमारी सरकार को भी बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए और दुनिया के सामने अच्छा उदाहरण पेश करने के लिए ऐसे कदम उठाने चाहिए तो चलिए अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज कुछ बेहतर किया जाए।"

हमारे देश में 16 से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया के इस्तेमाल को लेकर कोई ठोस कानून नहीं है। सोशल मीडिया पर अडल्ट्री के लिए कानून बनाया है, जिसमें किसी तरह का वीडियो डालने से पहले 'नॉट फॉर किड्स' ऑप्शन चूज करना पड़ता है। ये सेटिंग फिर कुछ वीडियो को बच्चों तक पहुंचने से रोकती है लेकिन पूर्ण नियंत्रण नहीं देती। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद उसकी पहुंच किसी भी उपभोक्ता तक पहुंच सकती है। इसके अलावा, इसी साल सरकार ने डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन कानून लागू किया है जिसके तहत सोशल मीडिया की बड़ी कंपनियों को 18 साल से कम उम्र के बच्चों का अकाउंट बनाने से पहले उनके माता-पिता से परमिशन लेनी होगी।

इस नियम से ऑनलाइन डाटा को सुरक्षित रखने पर ज्यादा जोर दिया गया, न कि बच्चों को सोशल मीडिया के दुष्प्रभाव से बचाने के लिए। ऑस्ट्रेलिया द्वारा उठाए गए इस जरूरी कदम की सराहना हर तरफ हो रही है। सोशल मीडिया की पहुंच इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि कोई भी गलत वीडियो के वायरल होने के बाद उन पर कार्रवाई करने की मांग उठती है। हाल ही में रणवीर अलाहाबादिया और समय रैना के कॉमेडी शो में भी कुछ ऐसा ही देखा गया था। शो में माता-पिता और महिलाओं को लेकर कॉमेडी के नाम पर आपत्तिजनक बातें कही गई थीं, लेकिन ऐसे एपिसोड के प्रसारण और कंटेंट को लेकर देश में कोई नियम नहीं है।

