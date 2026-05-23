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एक्टर जतिन सरना ने फिल्म 'मोमाकु' साइन करने की वजह के बारे में बताया

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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May 23, 2026, 03:04 AM

मुंबई, 22 मई (आईएएनएस)। अभिनेता जतिन सरना स्टारर फिल्म 'मोमाकु' रिलीज होने के लिए तैयार है। अभिनेता ने बताया कि इस फिल्म को साइन करने की सबसे बड़ी वजह निर्देशक कुलदीप कुणाल हैं।

जतिन ने आईएएनएस के साथ बातचीत में खुद को कुलदीप कुणाल का बड़ा प्रशंसक बताया। उन्होंने कहा, "मैं थिएटर बैकग्राउंड से आता हूं और कुलदीप कुणाल सर भी थिएटर से हैं। असल में, वह मेरे सीनियर हैं। मैंने उनके बारे में पहले से काफी सुन रखा था। उन्होंने कई अवॉर्ड-विनिंग नाटक लिखे हैं और उन्हें कई मंचों पर पहचान मिली है। जब मुझे उनके जैसे किसी इंसान के साथ उनकी पहली फिल्म में काम करने का मौका मिला, तो यह मुझे बहुत अहम लगा।"

जतिन ने बताया कि जब कुलदीप कुणाल ने उन्हें पहली बार 'मोमाकु' की स्क्रिप्ट सुनाई थी, तो उन्हें तुरंत इस बात का अहसास हो गया था कि यह फिल्म वैसी ही कहानी है, जिसकी उन्हें तलाश है।

उन्होंने कहा, "इस फिल्म की कहानी में एक बेहतरीन थ्रिलर के सारे तत्व मौजूद हैं। इसमें ड्रामा, इमोशन, प्यार, बेबसी और भरोसे से जुड़े कुछ बेहद जरूरी सवाल भी उठाए गए हैं। वहीं, हमारे लेखक और निर्देशक ने इतनी खूबसूरती से काम किया है, जो बहुत मजेदार है।"

जतिन ने बताया कि फिल्म के कुछ हिस्सों की शूटिंग हरियाणा में हुई, जबकि इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा पंजाब में फिल्माया गया है। उन्होंने कहा, "सच कहूं तो, जब आप इतनी जुनूनी टीम के साथ काम करते हैं, तो थकान गायब हो जाती है। हर किसी को यह एहसास था कि यह हमारी फिल्म है और हमें इसे हर हाल में सफल बनाना है। रात के समय और वास्तविक ठिकानों पर काम करना शारीरिक और मानसिक रूप से काफी चुनौतीपूर्ण था। चंडीगढ़ और पंजाब के ग्रामीण इलाकों में रात की शूटिंग के दौरान कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। खासकर खेतों के बीच खुले आसमान के नीचे काम करना पूरी टीम के लिए एक बड़ी परीक्षा थी।"

जतिन ने बताया, "मैं बहुमुखी अभिनेता बनना चाहता हूं और हर तरह के जॉनर में हाथ आजमाना पसंद करूंगा। 'लार्जर-दैन-लाइफ' किरदार रोमांचक होते हैं, और मुझे पता है कि दर्शक उन अलग-अलग रंगों को देखना भी पसंद करते हैं।"

--आईएएनएस

एनएस/एबीएम

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