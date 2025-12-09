मनोरंजन

एक्टर जीशान खान की कार दूसरी गाड़ी से टकराई, सभी लोग सुरक्षित

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Dec 09, 2025, 10:37 AM

मुंबई, 9 दिसंबर (आईएएनएस)। 'नागिन' और 'कुमकुम भाग्य' फेम अभिनेता जीशान खान का सोमवार रात को कार एक्सीडेंट हो गया। राहत की बात ये है कि हादसे में किसी को भी चोट नहीं आई। हालांकि, गाड़ियों को नुकसान हुआ है।

यह हादसा सोमवार रात 8:30 बजे तब हुआ, जब अभिनेता जिम से निकलकर घर जा रहे थे। उसी समय सामने से आ रही गाड़ी और जीशान की कार में टक्कर हो गई। दूसरी गाड़ी में एक बुजुर्ग दंपत्ति बैठे हुए थे। राहत की बात ये है कि एक्सीडेंट में किसी को कोई खास चोट नहीं आई है। दोनों की गाड़ियों को थोड़ा सा नुकसान पहुंचा है।

जीशान खान छोटे पर्दे के जाने-माने अभिनेता हैं। इसी के साथ ही वे रियलिटी शोज और म्यूजिक वीडियो में भी नजर आ चुके हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत साल 2015 में टीवी सीरियल 'कुछ तो है तेरे मेरे दरमियान' से की थी। इसके बाद वे परवरिश-2, 'कुमकुम भाग्य', 'नागिन', और 'बागिन' में नजर आए थे। अभिनेता रियलिटी शो लॉक-अप में भी नजर आ चुके हैं, जहां उन्होंने अपनी बेबाकी और ईमानदार रवैये से सुर्खियां बटोरीं थीं।

फिलहाल, अभिनेता टीवी शोज से थोड़ा दूर हैं और म्यूजिक वीडियोज कर रहे हैं।

जीशान खान अपनी प्रोफेशनल लाइफ से ज्यादा अपनी निजी जिंदगी को लेकर सुर्खियों में रहते हैं। दरअसल, अभिनेता का नाम उनकी ऑनस्क्रीन मां रेहाना पंडित के साथ जुड़ा था। बताया जाता है कि दोनों के साथ की कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर पोस्ट की गई थीं, जिसके बाद से दोनों के रिश्ते की खबरें सामने आई थीं। दोनों साल 2021 में साथ थे, लेकिन 2023 में ब्रेकअप हो गया था, लेकिन फिर बाद में जीशान ने बताया कि उनका पैचअप हो चुका है और अब वो अपनी पर्सनल लाइफ को निजी ही रखना चाहते हैं।

--आईएएनएस

एनएस/वीसी

Related posts

Loading...

More from author

Loading...