एक्टर अनुपम खेर ने बताई पहली प्रेरणा, किताब ने सिखाया जीवन का मूलमंत्र

मुंबई, 18 सितंबर (आईएएनएस)। दिग्गज अभिनेता अनुपम खेर ने गुरुवार को सोशल मीडिया पर एक भावुक पोस्ट शेयर करते हुए अपनी जिंदगी की पहली प्रेरणादायक किताब के बारे में जानकारी दी।

अनुपम ने इंस्टाग्राम पर एक तस्वीर पोस्ट की और कैप्शन में लिखा कि 'द बेस्ट थिंग अबाउट यू इज यू' उनकी पहली ऐसी किताब थी, जिसने उन्हें जीवन की सच्चाई सिखाई।

उन्होंने कहा, "मैं इन पंक्तियों पर पूरी तरह यकीन करता हूं, आपके बारे में सबसे शानदार चीज खुद आप ही हो!"

तस्वीर में उन्होंने लिखा, "अपने शब्दों पर नजर रखो, क्योंकि वही तुम्हारे काम बन जाएंगे। कामों का ख्याल रखो, क्योंकि वे तुम्हारी रोजमर्रा की आदतें ढालेंगे। आदतों से सावधान रहो, क्योंकि वे तुम्हारा व्यक्तित्व गढ़ेंगी। व्यक्तित्व पर ध्यान दो, क्योंकि यही तुम्हारा भाग्य रचेगा और भाग्य ही तुम्हारी पूरी जिंदगी का आधार बनेगा।"

अनुपम खेर का करियर छह दशकों से ज्यादा पुराना है। 1984 में 'सारांश' से डेब्यू करने वाले अनुपम ने 'दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे', 'मोहम्मद भाई', और 'द इनक्रेडिबल्स' जैसी फिल्मों में अपनी छाप छोड़ी। अनुपम एक्टिंग स्कूल चलाते हैं और अक्सर मोटिवेशनल स्पीच देते हैं। उनकी किताबें, जैसे 'द लेसन्स ऑफ लाइफ', भी बेस्टसेलर रहीं।

अभिनेता के वर्कफ्रंट की बात करें तो उनकी हालिया रिलीज फिल्में 'मेट्रो इन दिनों', 'द बंगाल फाइल्स' और 'तन्वी द ग्रेट' हैं। इसके अलावा, वह जल्द ही प्रभास के साथ स्क्रीन शेयर करते नजर आएंगे। अभी फिल्म के नाम की घोषणा नहीं की गई है।

इस फिल्म का निर्देशन हनु राघवपुडी करेंगे और इसे मायथ्री मूवी मेकर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं।

अनुपम खेर ने यह खुशखबरी सोशल मीडिया पर शेयर की थी। उन्होंने प्रभास, डायरेक्टर हनु राघवपुडी, और सिनेमैटोग्राफर सुधीप चटर्जी के साथ तीन तस्वीरें भी पोस्ट की थीं, जिसके कैप्शन में उन्होंने लिखा था, "मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि मेरी 544वीं फिल्म में मैं भारतीय सिनेमा के बाहुबली, प्रभास, के साथ काम कर रहा हूं। इस फिल्म का निर्देशन प्रतिभाशाली हनु राघवपुडी कर रहे हैं।"

--आईएएनएस

एनएस/एबीएम