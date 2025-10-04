मनोरंजन

एकता कपूर की ‘सास बहू और स्वाद’ का ट्रेलर रिलीज, 7 अक्टूबर से शुरू होगा ड्रामा

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Oct 04, 2025, 05:06 PM

मुंबई, 4 अक्टूबर (आईएएनएस)। भारतीय टेलीविजन की क्वीन एकता कपूर एक बार फिर दर्शकों के दिलों को जीतने के लिए तैयार हैं। उनकी प्रोडक्शन कंपनी बालाजी टेलीफिल्म्स के बैनर तले बनी नई डिजिटल सीरीज ‘सास बहू और स्वाद’ का ट्रेलर रिलीज हो चुका है।

यह शो पारंपरिक सास-बहू के रिश्तों को एक ताजगी भरे अंदाज में पेश करता है, जहां किचन की मसालेदार दुनिया और दिल को छूने वाले जज्बातों का अनूठा मेल देखने को मिलेगा।

ट्रेलर में दिखाया गया है कि कैसे रोजमर्रा की जिंदगी के तनावों के बीच खाने का स्वाद रिश्तों में मिठास घोलता है। छोटी-छोटी नोंकझोंक हंसी-मजाक में बदलकर दर्शकों को गुदगुदाती हैं।

एकता कपूर ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम हैंडल पर ट्रेलर शेयर करते हुए लिखा, "घर के किचन से लेकर दिल के कोने तक, यह कहानी है उन रिश्तों की, जहां हर जज्बात में स्वाद है। सास बहू और स्वाद का ट्रेलर रिलीज हो गया है। शो 7 अक्टूबर से बालाजी टेलीफिल्म्स के यूट्यूब चैनल पर स्ट्रीम होगा।"

कहानी एक मध्यमवर्गीय परिवार के इर्द-गिर्द घूमती है, जहां औरतों को काम करने की मनाही है। घर की बहू जब लैपटॉप पर काम करती है, तो ससुर नाराज होकर कहते हैं कि लड़कियों को बाहर काम करने की इजाजत नहीं। इसके बाद बहू एक कुकिंग कॉम्पटिशन में हिस्सा लेने का फैसला करती है, लेकिन उसे खाना बनाना नहीं आता। वह अपने पति के साथ मिलकर सास को मनाती है। सास पुरस्कार की राशि सुनकर कॉम्पटिशन के लिए राजी हो जाती हैं, लेकिन शर्त रखती हैं कि यह बात घर से बाहर नहीं जानी चाहिए।

शो में अभिनेत्री चाहत पांडे और अभिनेता अभिषेक मलिक अहम भूमिका में हैं। यह शो डिजिटल दौर के हिसाब से रिफ्रेश्ड है, जिसमें छोटे-छोटे एपिसोड्स, रिलेटेबल डायलॉग्स, और हल्का-फुल्का ह्यूमर दर्शकों को बांधे रखेगा। सास बहू और स्वाद रिश्तों की गर्मजोशी और किचन के स्वाद का अनोखा संगम पेश करने को तैयार है।

--आईएएनएस

एनएस/डीएससी

Related posts

Loading...

More from author

Loading...