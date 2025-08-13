एक्शन, रोमांच के साथ देशभक्ति का संगम... इन अपकमिंग फिल्मों और सीरीज के साथ मनाएं आजादी का जश्न

मुंबई, 13 अगस्त (आईएएनएस)। 15 अगस्त 1947 का वह दिन जब देश को ब्रिटिश शासन से आजादी मिली। ऐसे में देशभर के लिए ये दिन बेहद खास है। फिल्म इंडस्ट्री में ऐसी नई-पुरानी कई फिल्में हैं, जो देशभक्ति से लबरेज है। अपकमिंग फिल्मों और वेब सीरीज पर नजर डालें तो ये लिस्ट लंबी है। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर सिनेमाघरों और ओटीटी प्लेटफॉर्म पर देशभक्ति, स्पाई-थ्रिलर और एक्शन से भरपूर कई फिल्में और वेब सीरीज रिलीज होने जा रही हैं।

इस लिस्ट में एक्टर ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर की बहुप्रतीक्षित 'वॉर 2' से लेकर प्रतीक गांधी की जासूसी थ्रिलर 'सारे जहां से अच्छा' भी है। यही नहीं जॉन अब्राहम और मानुषी छिल्लर की 'तेहरान' भी आजादी के जश्न में देशभक्ति के रंग को और गाढ़ा करेगी।

ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर स्टारर 'वॉर 2' 14 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। यह साल 2019 की ब्लॉकबस्टर 'वॉर' का सीक्वल है, जिसका निर्देशन अयान मुखर्जी ने किया है। हाल ही में रिलीज हुए ट्रेलर को दर्शकों से जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला है। फिल्म में ऋतिक और एनटीआर के बीच जबरदस्त टकराव देखने को मिलेगा, जबकि कियारा आडवाणी इस फिल्म में मुख्य अभिनेत्री के रूप में नजर आएंगी।

फिल्म के ट्रेलर में दोनों एक्टर कहते हैं, 'देश सबसे पहले।'

चर्चा है कि फिल्म में बॉबी देओल विलेन के किरदार में हो सकते हैं। यशराज फिल्म्स ने इसका निर्माण किया है। यह फिल्म भारत में पहली बार डॉल्बी सिनेमा में रिलीज होगी, जो दर्शकों को एक इमर्सिव अनुभव देगी।

प्रतीक गांधी और सनी हिंदुजा की वेब सीरीज 'सारे जहां से अच्छा' एक जासूसी-थ्रिलर वेब सीरीज है, जो नेटफ्लिक्स पर 13 अगस्त को रिलीज हो चुकी है। प्रतीक गांधी इस सीरीज में भारतीय खुफिया अधिकारी विष्णु शंकर की भूमिका में हैं, जो एक गुप्त परमाणु खतरे को नाकाम करने के मिशन पर हैं। साल 1970 के दशक की पृष्ठभूमि पर आधारित यह सीरीज भारत की रॉ और पाकिस्तान की आईएसआई के बीच रणनीतिक टकराव को दिखाती है। प्रतीक गांधी, सनी हिंदुजा, कृतिका कामरा, रजत कपूर, और तिलोत्तमा शोम जैसे कलाकारों से सजी यह सीरीज देशभक्ति और बलिदान की भावना को उजागर करती है।

जॉन अब्राहम की 'तेहरान' 14 अगस्त को जी5 पर स्ट्रीम होगी। यह पॉलिटिकल स्पाई-थ्रिलर साल 2012 में दिल्ली में इजरायली दूतावास के पास हुए बम विस्फोट की पृष्ठभूमि पर आधारित है। जॉन अब्राहम इसमें दिल्ली पुलिस के एसीपी राजीव कुमार की भूमिका में हैं, जो एक अंतरराष्ट्रीय साजिश में उलझ जाते हैं। सीरीज में जॉन अब्राहम के साथ मानुषी छिल्लर और नीरू बाजवा भी अहम किरदार में हैं। अरुण गोपालन के निर्देशन में बनी यह फिल्म देश की सुरक्षा और जासूसी की दुनिया को दर्शकों के सामने पेश करती है।

यह स्वतंत्रता दिवस सप्ताह सिनेमा प्रेमियों के लिए एक्शन, रोमांच और देशभक्ति का संगम लेकर आ रहा है। इसके अलावा, 'कुली' जैसी बड़ी फिल्म भी 'वॉर 2' के साथ बॉक्स ऑफिस पर टकराएगी, जिसमें रजनीकांत और आमिर खान जैसे एक्टर्स हैं। साथ ही, 'अंधेरा' और 'कोर्ट कचहरी' जैसी ओटीटी सीरीज भी दर्शकों का मनोरंजन करेंगी।

