एक्शन के मैदान में अहान पांडे की एंट्री, अली अब्बास जफर ने दिखाया 'इंटेंस' फर्स्ट लुक

मुंबई, 3 अप्रैल (आईएएनएस)। फिल्ममेकर अली अब्बास जफर की ज्यादातर फिल्में दमदार एक्शन और रोमांच से भरपूर होती हैं, जो दर्शकों को सिनेमाघरों तक खींचकर लाती हैं। अब उनके आगामी अनटाइटल्ड प्रोजेक्ट में अभिनेता अहान पांडे नजर आएंगे।

शुक्रवार को अली ने अहान का फर्स्ट लुक जारी किया। उन्होंने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट पर अहान की पहली झलक शेयर की है। तस्वीर में अहान की तीखी नजर और इंटेंस लुक साफ दिख रहा है। क्लैपबोर्ड के साथ यह फोटो दर्शकों को फिल्म के हाई-स्टेक्स एक्शन सीन की झलक दे रही है। साथ ही अहान के रोमांटिक हीरो वाले अंदाज को भी उजागर कर रही है।

आगामी अनटाइटल्ड फिल्म यशराज फिल्म्स के बैनर तले रिलीज की जाएगी। फिल्म में अहान के साथ सरवरी, ऐश्वर्या ठाकरे, बॉबी देओल भी महत्वपूर्ण किरदार में नजर आएंगे। अली अब्बास जफर अपनी स्टाइलिश और बड़े बजट वाली मनोरंजक फिल्मों के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने 'सुल्तान' और 'टाइगर जिंदा है' जैसी हिट फिल्में दी हैं, जिस वजह से उम्मीद जताई जा रही है कि इस फिल्म में भी वे एक्शन और रोमांस का शानदार तड़का लेकर आएंगे।

हालांकि, मेकर्स ने फिल्म की अन्य जानकारी अभी गुप्त रखी है, लेकिन पहली झलक ने दर्शकों में काफी उत्साह जाग्रत कर दिया है। उम्मीद लगाई जा रही है कि यह फिल्म एक्शन-रोमांस जॉनर में एक बड़ा एंटरटेनर साबित हो सकती है। यशराज फिल्म्स के डेवलपमेंट प्रोग्राम में उन्होंने एक्टिंग, डांस और स्क्रीन प्रेजेंस की ट्रेनिंग ली।

अहान पांडे ने यशराज फिल्म्स के बैनर तले अपने करियर की शुरुआत की थी। इससे पहले वे स्टूडियों में असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर काम कर चुके हैं। इसके बाद उन्होंने फिल्म 'सैयारा' से अभिनेत्री अनीत पड्डा के साथ अभिनय की दुनिया में कदम रखा था। यह फिल्म भी यशराज के बैनर तले रिलीज की गई थी।

'सैयारा' ने बॉक्स ऑफिस में अच्छी कमाई की थी। 2025 में आई एक ब्लॉकबस्टर रोमांटिक फिल्म को मोहित सूरी द्वारा निर्देशित किया गया था।

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