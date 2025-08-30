मनोरंजन

'एक दीवाने की दीवानियत' का टाइटल ट्रैक लोगों के दिलों को छू लेगा: विशाल मिश्रा

Aug 30, 2025, 07:32 AM

मुंबई, 29 अगस्त (आईएएनएस)। बॉलीवुड स्टार हर्षवर्धन राणे और सोनम बाजवा की आने वाली फिल्म ‘एक दीवाने की दीवानियत’ बहुत जल्द रिलीज होने वाली है। इस फिल्म का टाइटल ट्रैक ‘दीवानियत’ रिलीज हो चुका है।

इस गाने को मशहूर सिंगर विशाल मिश्रा ने गाया है। उन्होंने बताया है कि क्यों ये गाना लोगों को पसंद आएगा।

विशाल मिश्रा द्वारा गाया गया यह गाना 'मांझा' के बाद अंशुल गर्ग के साथ फिर से वापसी है। इसके गाने के टीजर से ही दर्शक इसका इंतजार कर रहे थे। अब यह गाना यूट्यूब पर रिलीज कर दिया गया है।

गाने के बारे में बात करते हुए विशाल कहते हैं, "मैंने कई फिल्मी गाने गाए हैं और दर्शक रिलीज से पहले ही किसी गाने पर इतनी जबरदस्त प्रतिक्रिया शायद ही कभी देते हैं और दीवानियत को मिल रहा प्यार अपने आप में बहुत कुछ कहता है। अब जब पूरा गाना रिलीज हो गया है तो मैं उस पर उनकी प्रतिक्रिया देखने का बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं।"

वहीं फिल्म के प्रोड्यूसर अंशुल गर्ग ने कहा कि ये गाना उनके दिल में खास जगह रखता क्योंकि बतौर प्रोड्यूसर ये उनकी पहली फिल्म का पहला गाना है। यह उनके लिए किसी बड़ी उपलब्धि से कम नहीं। इस गाने को मिल रहे फैंस के प्यार को देख वह काफी खुश हैं। यह फिल्म एक रोमांटिक ड्रामा है, जिसमें प्यार, जुनून और दिल टूटने की एक भावुक कहानी होगी। इस फिल्म का निर्देशन मिलाप जावेरी ने किया है। इसके सह-निर्माता राघव शर्मा हैं। पहले इस फिल्म को 2 अक्टूबर को रिलीज किया जाना था, मगर बाद में इसे आगे खिसका दिया गया। अब ये 21 अक्टूबर को रिलीज होगी।

इस फिल्म का निर्माण अंशुल गर्ग ने अपने बैनर देसी म्यूजिक फैक्ट्री के तले किया है। इस फिल्म को मुश्ताक शेख और मिलाप जावेरी ने मिलकर लिखा है। यह आगामी फिल्म हर्षवर्धन राणे और सोनम बाजवा की पहली ऑन-स्क्रीन जोड़ी है। कुछ दिनों पहले जारी हुए इसके टीजर में हर्षवर्धन और सोनम बाजवा की केमिस्ट्री साफ-साफ दिख रही थी। यह पहली बार है जब ये दोनों स्टार बड़े पर्दे पर साथ दिखाई देंगे।

--आईएएनएस

जेपी/एएस

