'एक दीवाने की दीवानियत' का नया गाना 'मेरा हुआ' का टीजर आउट

मुंबई, 2 अक्टूबर (आईएएनएस)। अभिनेता हर्षवर्धन राणे की आगामी फिल्म 'एक दीवाने की दीवानियत' सिनेमाघरों में दस्तक देने के लिए तैयार है। फिल्म का नया गाना जल्द ही रिलीज होने वाला है। गुरुवार को अभिनेता ने इसकी पहली झलक साझा की।

अभिनेता ने इंस्टाग्राम पर झलक साझा करते हुए लिखा, "कल पूरी होगी एक दीवाने के दिल की दुआ, जब दुनिया सुनेगी गाना 'मेरा हुआ'। गाना कल रिलीज हो रहा है। फिल्म 21 अक्टूबर को रिलीज होगी।"

गाने की पहली झलक में हर्षवर्धन राणे को गंभीर और भावुक अंदाज में दिखाया गया है। वह अभिनेत्री का हाथ पकड़ते हुए बारिश के मौसम में सबके सामने लेकर जा रहे हैं।

झलक में दिखाया गया है कि कहानी में गहरा भावनात्मक जुड़ाव और रोमांस है, जो दर्शकों को फिल्म की रिलीज का बेसब्री से इंतजार करवा रहा है।

गाना "मेरा हुआ" की खासियत यह है कि इसे गायक अंकर आर. पाठक ने न केवल अपनी मधुर आवाज में गाया है, बल्कि इसका संगीत भी उन्होंने ही तैयार किया है और गाने के बोल सचिन उर्मतोश ने लिखे हैं।

रोमांटिक ड्रामा मिलाप जावेरी द्वारा निर्देशित फिल्म 'एक दीवाने की दीवानियत' का टीजर जारी हो चुका है। टीजर में प्यार, नफरत और दिल टूटे आशिक की संवेदनाओं को दिखाया गया है।

इसके सह-निर्माता राघव शर्मा हैं। वहीं, इसे अंशुल गर्ग के बैनर देसी म्यूजिक फैक्टरी के तहत निर्माण किया जाएगा। वहीं, इसकी कहानी मुश्ताक शेख और मिलाप जावेरी ने मिलकर लिखी है।

फिल्म में हर्षवर्धन राणे और सोनम बाजवा मुख्य भूमिका में हैं। फिल्म में पहली बार दोनों ऑन-स्क्रीन साथ में नजर आएंगे। पहले इस फिल्म को 2 अक्टूबर को रिलीज किया जाना था, मगर बाद में इसे आगे बढ़ा दिया गया। अब ये 21 अक्टूबर को रिलीज होगी।

अभिनेता के अपकमिंग प्रोजेक्ट की बात करें तो उनकी फिल्म 'सिला' की शूटिंग चल रही है। फिल्म में उनके साथ अभिनेत्री सादिया खातीब स्क्रीन शेयर करती नजर आएंगी।

--आईएएनएस

