'एक दीवाने की दीवानियत' का नया गाना 'बोल कफ्फारा क्या होगा' रिलीज, सोनम बाजवा ने शेयर किया पोस्ट

मुंबई, 15 सितंबर (आईएएनएस)। अभिनेता हर्षवर्धन राणे की मोस्ट-अवेटेड फिल्म 'एक दीवाने की दीवानियत' का नया गाना 'बोल कफ्फारा क्या होगा' रिलीज हो गया है।

अभिनेत्री सोनम बाजवा ने इंस्टाग्राम पर इस गाने को पोस्ट करते हुए कैप्शन में लिखा, "दीवानों के आंसू से बह जाएगा जग यारा, बोल कफ्फारा क्या होगा। 'बोल कफ्फारा क्या होगा' अब रिलीज हो गया है। 'एक दीवाने की दीवानियत' 21 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।"

यह गाना फिल्म के इमोशनल कोर को छूने वाला साबित हो रहा है, जहां हर्षवर्धन का किरदार भावुक सफर से गुजरता दिखाई देता है। वहीं, अभिनेत्री सोनम बाजवा ग्रेसफुल डांस मूव्स के साथ दिख रही हैं।

गाने के वीडियो में हर्षवर्धन का किरदार टूटे हुए आशिक के रूप में दिख रहा है, जहां वह आंसुओं और संघर्ष से भरी जर्नी से गुजरता है। यह सीन फिल्म की स्टोरी लाइन की झलक दिखाता है। दूसरी ओर, सोनम बाजवा का डांस सीक्वेंस, एक्सप्रेसिव मूव्स और एलिगेंट स्टाइल ने गाने में चार चांद लगा दिए हैं।

गाने के कंपोजर्स डीजे चेतस और लिजो जॉर्ज हैं, जबकि नेहा कक्कड़ और फरहान साबरी की सोलफुल आवाज ने इसे और भी दिलकश बना दिया है। लिरिक्स असिम रजा और समीर अंजान ने लिखे हैं।

फिल्म 'एक दीवाने की दीवानियत' एक इंटेंस रोमांटिक म्यूजिकल ड्रामा है, जो मिलाप जावेरी द्वारा डायरेक्ट की गई है। इसमें हर्षवर्धन राणे और सोनम बाजवा की पहली ऑन-स्क्रीन जोड़ी नजर आएगी।

फिल्म का टीजर और टाइटल सॉन्ग 'दीवानियत' पहले ही रिलीज हो चुका है, जो विशाल मिश्रा की आवाज में है। दर्शक फिल्म की रिलीज का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।

इसके सह-निर्माता राघव शर्मा हैं। वहीं, इसे अंशुल गर्ग के बैनर देसी म्यूजिक फैक्टरी के तहत निर्माण किया जा रहा है। वहीं, इसकी कहानी मुश्ताक शेख और मिलाप जावेरी ने मिलकर लिखी है।

--आईएएनएस

एनएस/एबीएम