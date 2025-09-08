‘एक दिन बिक जाएगा’ गाने की रिकॉर्डिंग से सामने आई राज कपूर की दुर्लभ तस्वीर

मुंबई, 7 सितंबर (आईएएनएस)। बॉलीवुड लीजेंड राज कपूर की फिल्म 'धरम करम' का गाना 'एक दिन बिक जाएगा' आज भी लोगों की जुबां पर रहता है। इस फिल्म से जुड़ी एक दुर्लभ तस्वीर गायक कुणाल गांजावाला ने शेयर की है। साथ ही बताया कि कैसे इस गाने से जुड़े एक शख्स ने उनकी दुनिया ही बदल दी।

दरअसल, कुणाल गांजावाला ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर यह पोस्ट पार्श्व गायिका सुषमा श्रेष्ठा, जिन्हें पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है, को समर्पित एक पोस्ट साझा की। यह तस्वीर प्रसिद्ध गीत 'एक दिन बिक जाएगा' की रिकॉर्डिंग की है। इसमें राज कपूर, एस.डी. बर्मन, उनके बेटे आर.डी. बर्मन, संगीतकार मनोहर सिंह, अभिनेता रणधीर कपूर और सुषमा श्रेष्ठ आदि दिखाई दे रहे हैं।

आपको याद दिला दें कि 'एक दिन बिक जाएगा' का एक संस्करण सुषमा श्रेष्टा और आर.डी. बर्मन ने गाया था।

इस पोस्ट को शेयर करते हुए कुणाल गांजावाला ने अपनी गॉडमदर पूर्णिमा दी को जन्मदिन की बधाई देते हुए याद किया है।

इसमें उन्होंने लिखा, "मेरी प्यारी सुषमा श्रेष्टा दीदी को आज और हमेशा के लिए जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरी गॉडमदर होने के लिए और 90 के दशक की शुरुआत में मुझे अपने साथ सभी प्रमुख फिल्म और विज्ञापन स्टूडियो में ले जाने और आनंद मिलिंद जी, अनु मलिक, आदेश श्रीवास्तव, प्रिय रंजीत बरोट, लुई बैंक्स और लेस्ली लुईस जैसे सभी बड़े संगीतकारों से मेरा परिचय कराने के लिए धन्यवाद। इस तरह आपने मेरे संघर्ष के उस दौर में मेरी प्रतिभा और मेरी मौलिक आवाज में आपके विश्वास का समर्थन करके मुझे एक अविश्वसनीय अवसर दिया, जो उस समय कभी मेरी कमी हुआ करती थी।"

इसके साथ ही उन्होंने पूर्णिमा की एक गाना गाते हुए तस्वीर भी साझा की है। उन्होंने बताया कि वह करियर के शुरुआती दिनों में कुणाल के लिए आत्मविश्वास और समर्थन का स्रोत रहीं, जब उन्हें कोई नहीं जानता था और संगीत उनके जीवन का एक नया अध्याय था। इसके साथ, पोस्ट के अंत में गायक ने यह भी बताया कि यह वही गाना था जो उन्होंने स्टेज पर पहली बार गाया था।

