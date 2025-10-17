'एक था दीवाना' से काम्या पंजाबी ने किया डिजिटल डेब्यू, बोलीं- 'रोल चुनते वक्त अहम होती है कहानी'

मुंबई, 17 अक्टूबर (आईएएनएस)। टीवी इंडस्ट्री की जानी-मानी अभिनेत्री काम्या पंजाबी ने हाल ही में शॉर्ट सीरीज ड्रामा 'एक था दीवाना' से एक नया कदम उठाया है। लंबे समय से टेलीविजन पर अपनी दमदार एक्टिंग से दर्शकों का दिल जीतने वाली काम्या अब डिजिटल प्लेटफॉर्म पॉकेट टीवी पर नजर आ रही हैं।

इस शो के जरिए उन्होंने न सिर्फ एक अलग माध्यम में काम करने की शुरुआत की है, बल्कि अपने किरदार को लेकर जो मेहनत की है, वो काफी शानदार है।

अपने अभिनय सफर और इस नए प्रोजेक्ट को लेकर काम्या ने आईएएनएस संग इंटरव्यू में खुलकर बात की। उन्होंने बताया कि हर प्रोजेक्ट में वो खुद को एक नई चुनौती देना चाहती हैं और यही वजह है कि वो हर बार अपने किरदार को अलग और खास बनाती हैं। उनके मुताबिक, एक अच्छा किरदार सिर्फ डायलॉग बोलने से नहीं बनता, बल्कि उसके लुक, चाल-ढाल और बॉडी लैंग्वेज में भी फर्क दिखना चाहिए ताकि वह पिछली भूमिकाओं से अलग नजर आए।

'एक था दीवाना' को साइन करने के पीछे काम्या की मुख्य वजह इसकी कहानी और मंच रहा। उन्होंने कहा, "मैंने पॉकेट टीवी के बारे में काफी सुना था कि ये एक दिलचस्प और रोमांचक प्लेटफॉर्म है जिसे लोग तेजी से पसंद कर रहे हैं। जब मुझे इस शो की कहानी सुनाई गई, तो यह तुरंत ही मुझे पसंद आ गई। इसमें मुझे रोमांस, ड्रामा और सस्पेंस के साथ एक मजबूत किरदार निभाने का मौका मिला, जो मेरे लिए किसी भी प्रोजेक्ट को चुनने का सबसे अहम कारण होता है।"

इस शो में काम्या पंजाबी 'कौशल्या' का किरदार निभा रही हैं। उन्होंने आईएएनएस को बताया, ''कौशल्या एक व्यावहारिक सोच रखने वाली महिला है, जो भावनाओं से नहीं, समझदारी से फैसले लेती है। वह अपने हक के लिए किसी भी हद तक जा सकती है और हर स्थिति में अपने अधिकार के लिए लड़ने को तैयार रहती है। मैंने अपने इस किरदार को निभाने में बेहद मेहनत की है, ताकि दर्शकों को कुछ नया देखने को मिले।''

काम्या ने शो की तारीफ करते हुए कहा, ''इसकी कहानी बहुत तेजी से आगे बढ़ती है और दर्शकों को लगातार बांधे रखती है। शो में प्यार, धोखा, रोमांच और ड्रामा, सभी तत्व मौजूद हैं, जो इसे पूरी तरह से मनोरंजक बनाते हैं। यह एक ऐसा शो है, जिसे देखकर दर्शक एक भी पल बोर नहीं होंगे।''

'एक था दीवाना' की कहानी एक अमीर बिजनेसमैन के जीवन पर आधारित है, जिसे अपने ही परिवार में धोखे का सामना करना पड़ता है, खासकर उसकी पत्नी, जो उसकी दौलत और कारोबार को अपने नाम करने की साजिश रचती है।

काम्या पंजाबी का मानना है कि इस तरह की कहानियां दर्शकों को न सिर्फ मनोरंजन देती हैं, बल्कि समाज में रिश्तों और विश्वास की अहमियत को भी दर्शाती हैं। उन्होंने कहा कि वो आगे भी ऐसे प्रोजेक्ट्स का हिस्सा बनना चाहेंगी जो उन्हें बतौर कलाकार चुनौती दें और दर्शकों से जुड़ाव महसूस कराएं।

--आईएएनएस

पीके/एबीएम