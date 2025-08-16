‘एक था टाइगर’ के 13 साल पूरे, कबीर खान ने सलमान-आदित्य का खास अंदाज में जताया आभार

मुंबई, 15 अगस्त (आईएएनएस)। सलमान खान और कैटरीना कैफ स्टारर ब्लॉकबस्टर फिल्म ‘एक था टाइगर’ को रिलीज हुए 13 साल हो चुके हैं। इस मौके पर फिल्म के निर्देशक कबीर खान ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर इसे अपनी जिंदगी की खास फिल्म बताया।

कबीर खान ने ब्लॉकबस्टर फिल्म ‘एक था टाइगर’ के सेट से जुड़ी तस्वीरों को शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, "तेरह साल पहले, 15 अगस्त 2012 को, सलमान खान और कैटरीना कैफ की फिल्म 'एक था टाइगर' सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। यह रोमांटिक-थ्रिलर और उस समय की सबसे बड़ी ओपनिंग वाली भारतीय फिल्म थी, जिसमें दो जासूसों की कहानी थी, जो अपने कर्तव्य और प्यार के बीच फंसे थे। इस फिल्म ने न केवल दर्शकों का दिल जीता, बल्कि यशराज फिल्म्स के स्पाईवर्स की शुरुआत भी की, जिस बैनर के तले और भी कई स्पाई-थ्रिलर फिल्मों का निर्माण हो चुका है।"

कबीर खान ने निर्माता आदित्य चोपड़ा का आभार जताते हुए आगे लिखा, "एक था टाइगर को हिंदी सिनेमा के लिए आदित्य एक नया और अनोखा कदम बनाना चाहते थे। वह चाहते थे कि यह फिल्म भारतीय कहानियों को बड़े पैमाने पर, स्टाइलिश अंदाज में और भावनाओं के साथ दुनिया भर में पेश करे और वह इस लक्ष्य को पूरा करने में सफल रहे। फिल्म की खास बात यह थी कि इसमें ज्यादा विजुअल इफेक्ट्स का इस्तेमाल नहीं हुआ था। फिर भी, एक्शन सीन बहुत वास्तविक और प्रभावशाली थे, जो दर्शकों को आज भी पसंद हैं।"

उन्होंने आगे बताया, "एक था टाइगर के बाद यशराज स्पाईवर्स में 'टाइगर जिंदा है', 'वॉर' और 'पठान' जैसी फिल्में शामिल हुईं। इसने हिंदी सिनेमा में एक्शन और जासूसी फिल्मों का एक नया दौर शुरू किया।"

कबीर खान ने सलमान खान की तारीफ करते हुए कहा, " सलमान के साथ यह मेरी पहली फिल्म थी, मैं हमेशा आदित्य चोपड़ा का आभारी रहूंगा, जिन्होंने उन्हें इतना बड़ा मौका दिया। ‘एक था टाइगर’ की गूंज 13 साल बाद भी कायम है!"

--आईएएनएस

एमटी/जीकेटी