एक लेखक की जिंदगी में बहुत सी बाधाएं, कहानी लिखते वक्त हुआ एहसास: दिव्या दत्ता

Aug 29, 2025, 10:51 AM

मुंबई, 29 अगस्त (आईएएनएस)। अभिनेत्री दिव्या दत्ता को हाल ही में वेब सीरीज ‘मायासभा’ में देखा गया था। ये एक साउथ इंडियन पॉलिटिकल-थ्रिलर वेब सीरीज है। नेशनल अवॉर्ड जीत चुकीं एक्ट्रेस दिव्या दत्ता को अलग-अलग प्रोजेक्ट में कई बेहतरीन किरदारों में देखा गया। वो एक बेहतरीन एक्ट्रेस होने के साथ ही एक अच्छी लेखिका भी हैं। उन्होंने 'मी एंड मा' और 'द स्टार्स इन माई स्काई: दोज हू ब्राइटन्ड माई फिल्म जर्नी' नाम की दो किताबें लिखी हैं।

दिव्या दत्ता ने एक लेखक की जिंदगी में कौन सी बाधाएं आती हैं, इस बारे में आईएएनएस से खुलकर बात की।

अभिनेत्री ने कहा, "मुझे लगता है कि मुझे अपनी पहली किताब लिखने के दौरान ही बाधाओं का सामना करना पड़ा। मुझे लिखने के लिए छह महीने का समय दिया गया था। मैं उस दौरान अपनी मां के निधन के दर्द से गुजर रही थी, मुझे किसी तरह अपने आप को बिजी रखना था, तो मैंने ये काम किया। इसलिए मुझे किताब लिखने के लिए छह महीने का समय दिया गया।"

दिव्या ने बताया कि 5 महीने तक वो कुछ लिख ही नहीं पाईं। तब उनके प्रकाशक का फोन आया और उन्होंने किताब के बारे में पूछा, तो उन्होंने कहा था कि अभी कुछ नहीं लिखा है। उन्होंने दिव्या को याद दिलाया कि सिर्फ एक महीना ही बचा है। बोलीं, "और उस एक महीने में मुझे लगता है कि मैं बैठी रही और मैंने वो किताब एक महीने में ही पूरी कर ली। तो मुझे लगता है कि मैं एक ऐसी इंसान हूं जो डेडलाइन पर काम करती है। मैं काम करती हूं। अगर मुझे बताया जाए कि ये समय सीमा है, तो मैं बेहतर काम करती हूं।"

उन्होंने बताया कि दूसरी किताब लिखते समय उन्हें कई बाधाओं का सामना करना पड़ा क्योंकि उस समय वो खाली थीं और उनके पास काम नहीं था। दिव्या को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। तब किसी फिल्म की शूटिंग शुरू हो गई और उन्होंने शूटिंग के साथ इसे लिखना जारी रखा।

दिव्या ने कहा, "मुझे लगता है कि महिलाओं को एक ही काम दिए जाने की बजाय मल्टीटास्किंग में अधिक आनंद आता है। मुझे यही पसंद है। इसलिए सिर्फ मेकअप करना, थोड़ा समय निकालना, एक अध्याय लिखना, शूटिंग के लिए जाना, वापस आना, फिर से जागना, यह सब अच्छा लगता था। मुझे यह रोमांच पसंद है।"

दत्ता बहुत जल्द एक और वेब सीरीज में दिखाई देंगी।

--आईएएनएस

जेपी/केआर

