'एक चतुर नार' का टीजर रिलीज, एक-दूसरे को मात देने में जुटे दिव्या खोसला और नील नितिन मुकेश

मुंबई, 21 अगस्त (आईएएनएस)। दिव्या खोसला कुमार और नील नितिन मुकेश की फिल्म 'एक चतुर नार' का टीजर जारी हो चुका है, जिसने फिल्म का इंतजार कर रहे दर्शकों में उत्साह को बढ़ा दिया है। टीजर में दिखाए गए कॉमिक और चतुराई वाले किरदारों ने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा है।

टीजर की शुरुआत में मशहूर एक्टर रवि किशन फिल्म की कहानी का छोटा, लेकिन मजेदार अंदाज में परिचय देते हैं।

बैकग्राउंड वॉयसओवर में रवि किशन कहते हैं, ''शहर की भीड़ में हर कोई लगता है कॉमन... पर हुजूर किसी की होती है जलेबी जैसी चाल... किसी के पास होता है, चूना लगाने का कमाल... इरादे अगर नवाबी हो तो किसकी क्या मजाल... ये खेल ही ऐसा है बाबू... जिसमें बेगम-बादशाह दोनों हैं किस्मत के गुलाम... देखना ये है कि चतुर कौन है... शिकारी नेवला या नागिन मचाएगी बवाल।''

रवि किशन की आवाज में ये लाइन्स फिल्म के मिजाज को बखूबी दर्शाती हैं कि यह कहानी चालाकी और मजाक के बीच घूमती है।

टीजर में दिव्या खोसला कुमार और नील नितिन मुकेश के बीच का कॉमिक अंदाज साफ नजर आ रहा है। दोनों ही किरदार अपने-अपने तरीके से एक-दूसरे को मात देने की कोशिश करते हुए दिखते हैं।

दिव्या एक ऐसी महिला के रोल में हैं, जो चतुराई और फुर्ती से नील के किरदार को फंसाने की कोशिश करती हैं। वहीं, नील भी पीछे नहीं रहते और कई बार खुद को बचाने के लिए नए-नए जतन करते नजर आते हैं।

टीजर में उनकी यह नोक-झोंक और समझदारी का खेल दर्शकों को खूब हंसाने वाला है। साथ ही, फिल्म में बाकी कलाकारों का भी छोटा-छोटा रोल दिखाया गया है, जो कहानी को और दिलचस्प बनाता है।

'एक चतुर नार' का निर्देशन उमेश शुक्ला ने किया है। यह फिल्म 12 सितंबर को सिनेमाघरों में दस्तक देने जा रही है।

