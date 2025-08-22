मनोरंजन

Harshvardhan Rane Upcoming Film: दिल टूटे हुए आशिक के रोल में नजर आए हर्षवर्धन राणे, 'एक दीवाने की दीवानियत' का टीजर रिलीज

Aug 22, 2025, 09:37 AM
मुंबई:  बॉलीवुड स्टार हर्षवर्धन राणे और सोनम बाजवा की आने वाली फिल्म ‘एक दीवाने की दीवानियत’ का टीजर जारी हो गया है। इसका फर्स्ट लुक गुरुवार को मेकर्स ने सबके साथ साझा किया था, तभी से ही इसके टीजर का इंतजार दर्शकों को था।

टीजर में प्यार, नफरत और दिल टूटे आशिक की संवेदनाओं को दिखाया गया है। इसकी शुरुआत होती है एक शायरी से, “तेरे लिए मेरा प्यार तेरा भी मोहताज नहीं, ये मरते दम तक रहेगा, सिर्फ आज नहीं।”

‘एक दीवाने की दीवानियत’ के टीजर में दिख रहा है कि हर्षवर्धन और सोनम दो लवर्स हैं जो शादी करने वाले होते हैं, लेकिन बाद में एक दूसरे से नफरत करने लगते हैं। टीजर में प्यार, धोखा और सस्पेंस दिखाई दे रहा है।

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर हर्षवर्धन ने इसे शेयर करते हुए लिखा, "अब देखेगा जमाना प्यार, दर्द और नफरत, अब देखेगा जमाना एक दीवाने की दीवानियत। टीजर रिलीज हो गया है, लिंक बायो में है। एक दीवाने की दीवानियत इस दीपावली 21 अक्टूबर को सिनेमाघरों में आएगी।"

यह एक रोमांटिक ड्रामा है, जिसमें प्यार, जुनून और दिल टूटने की एक भावुक कहानी होगी। इस फिल्म का निर्देशन मिलाप जावेरी ने किया है। इसके सह-निर्माता राघव शर्मा हैं। पहले इस फिल्म को 2 अक्टूबर को रिलीज किया जाना था, मगर बाद में इसे आगे खिसका दिया गया। अब ये 21 अक्टूबर को रिलीज होगी।

इस फिल्म का निर्माण अंशुल गर्ग ने अपने बैनर देसी म्यूजिक फैक्टरी के तले किया है। इस फिल्म को मुश्ताक शेख और मिलाप जावेरी ने मिलकर लिखा है।

मिलाप जावेरी द्वारा निर्देशित, इस परियोजना के सह-निर्माता राघव शर्मा हैं। यह आगामी फिल्म हर्षवर्धन राणे और सोनम बाजवा की पहली ऑन-स्क्रीन जोड़ी है। कुछ दिनों पहले जारी हुए इसके फर्स्ट लुक पोस्टर में हर्षवर्धन और सोनम बाजवा की केमिस्ट्री साफ-साफ दिख रही थी। यह पहली बार है जब ये दोनों स्टार बड़े पर्दे पर साथ दिखाई देंगे।

फिल्म के बारे में बात करते हुए मिलाप ने एक इंटरव्यू में कहा था, "यह असल में एक भावुक प्रेम कहानी है। हर्षवर्धन और सोनम की केमिस्ट्री कमाल की है, और मैं इस दीपावली दर्शकों को इसे देखने के लिए बेताब हूं।"

 

