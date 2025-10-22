मनोरंजन

Ek Deewane Ki Deewaniyat Review : 'एक दीवाने की दीवानियत' पब्लिक रिव्यू, जुनूनी लव स्टोरी ने जीता दर्शकों का दिल

हर्षवर्धन राणे और सोनम बाजवा की रोमांटिक फिल्म ‘एक दीवाने की दीवानियत’ दर्शकों को पसंद आ रही है।
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Oct 22, 2025, 06:49 AM
'एक दीवाने की दीवानियत' पब्लिक रिव्यू, जुनूनी लव स्टोरी ने जीता दर्शकों का दिल

मुंबई: फेस्टिव सीजन में दो-दो फिल्में बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुई हैं। पहली 'थामा' है, जिसमें आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना लीड रोल में हैं और दूसरी हर्षवर्धन राणे और सोनम बाजवा की 'एक दीवाने की दीवानियत' है।

'एक दीवाने की दीवानियत' को मिलाप जावेरी ने डायरेक्ट किया है। इसे देखने के बाद पब्लिक ने क्या कहा, चलिए जानते हैं।

एक दर्शक ने फिल्म देखने के बाद आईएएनएस से कहा, “बहुत अच्छी फिल्म है, लवर्स को यह फिल्म बहुत पसंद आएगी। हर्ष और सोनम की जोड़ी कमाल की लगी। 'सनम तेरी कसम' के बाद यह हर्षवर्धन की बहुत अच्छी फिल्म आई है। यह म्यूजिकल ड्रामा है। मेरी तरफ से फिल्म को 5 में से 4 स्टार।”

एक महिला दर्शक ने कहा, "मुझे फिल्म बहुत अच्छी लगी। पहला पार्ट मुझे थोड़ा स्लो लगा, दूसरा पार्ट मजेदार था। फिल्म का म्यूजिक बहुत अच्छा है। दोनों की एक्टिंग भी बहुत अच्छी है, जिनको भी रोमांटिक फिल्म पसंद है, वे इसे देख सकते हैं। मैं इसे 5 में से 3.5 स्टार दूंगी।"

एक अन्य दर्शक ने कहा, "फिल्म में मुझे हर्षवर्धन की एक्टिंग बहुत पसंद आई। इसका म्यूजिक भी कमाल का है। मैं इस फिल्म को 5 में से 4.5 स्टार दूंगा।"

एक महिला दर्शक को फिल्म की कहानी पसंद नहीं आई। उन्होंने कहा, "फिल्म बहुत ही बकवास है। इसकी कहानी भी मुझे अच्छी नहीं लगी। इसके डायलॉग बहुत बेकार थे। हर्षवर्धन और सोनम की एक्टिंग सही लगी। सैयारा से इसे कंपेयर करना सही नहीं होगा। वह बहुत अच्छी फिल्म थी। किसी भी कॉलेज स्टूडेंट से पूछेंगे तो वह यही कहेगा। इस फिल्म को मैं एक्टिंग और म्यूजिक के लिए बस दो स्टार दूंगी।"

एक अन्य महिला दर्शक ने कहा, "मुझे फिल्म की स्टोरी अच्छी लगी। इसे देखकर मैं खुश हूं। फिल्म में कुछ अलग होता है तो अच्छा लगता है, इस फिल्म में भी वैसा ही है। हर्ष और सोनम की एक्टिंग अच्छी है। म्यूजिक भी अमेजिंग है। मैंने मूवी को काफी इंजॉय किया। मैं इसे 5 में से 5 स्टार दूंगी।"

एक दर्शक ने कहा, "फिल्म बहुत ही एंटरटेनिंग है। हर्षवर्धन की एक्टिंग बहुत अच्छी है, उन्होंने सोनम बाजवा से अच्छा काम किया है। फिल्म के गाने भी असरदार हैं। इस फिल्म को मैं 3.5 स्टार दूंगा।"

 

 

 

harshvardhan raneRomantic MovieBollywood ReviewEk Deewane Ki Deewaniyatsonam bajwamilap zaveriBox Office

Related posts

Loading...

More from author

Loading...