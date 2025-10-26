मनोरंजन

Bollywood Recreated Songs : बॉलीवुड के नए वर्जन गानों की चमक, 'एक दीवाने की दीवानियत' से लेकर 'दिलबर' तक

सोनम बाजवा-हर्षवर्धन राणे की फिल्म के साथ पुराने हिट गानों के नए वर्ज़न फिर ट्रेंड में आए।
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Oct 26, 2025, 05:48 AM
बॉलीवुड के नए वर्जन गानों की चमक, 'एक दीवाने की दीवानियत' से लेकर 'दिलबर' तक

मुंबई: अभिनेत्री सोनम बाजवा और अभिनेता हर्षवर्धन राणे स्टारर फिल्म 'एक दीवाने की दीवानियत' सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है। फिल्म को दर्शक काफी पसंद भी कर रहे हैं।

इस फिल्म के गाने, खासकर 'दिल दिल दिल' और 'बोल कफ्फारा', को नए वर्जन में रिलीज किया गया। ऐसे ही बॉलीवुड में कुछ पुराने गाने हैं, जिन्हें नए अंदाज में पेश किया गया है और वे हिट भी रहे। आइए, ऐसे ही कुछ रीक्रिएटेड गानों पर नजर डालते हैं, जो दर्शकों के बीच धूम मचा चुके हैं।

दिलबर-दिलबर- साल 1999 में रिलीज हुई फिल्म 'सिर्फ तुम' का गाना 'दिलबर-दिलबर' उस दौर का सुपरहिट ट्रैक था। गाने को अलका याग्निक ने अपनी आवाज दी थी। वहीं, इसका नया वर्जन साल 2018 में रिलीज की गई फिल्म 'सत्यमेव जयते' में आया था। इस गाने में अभिनेत्री नोरा फतेही ने अपने शानदार डांस मूव्स से सबको दीवाना बना दिया था।

साकी-साकी- साल 2004 की फिल्म मुसाफिर में संजय दत्त और कोएना मित्रा पर फिल्माया गया गाना साकी-साकी को उस दौर में काफी पसंद किया गया था। वहीं, इसका नया वर्जन साल 2019 में फिल्म 'बाटला हाउस' में आया था। इस बार भी नोरा फतेही ने अपने डांस से दर्शकों को दीवाना बनाया।

दिल चोरी साड्डा हो गया - म्यूजिक एल्बम चोरनी का मशहूर गाना 'दिल चोरी साड्डा हो गया' का नया वर्जन साल 2018 में रिलीज की गई फिल्म 'सोनू के टीटू की स्वीटी' में रिलीज किया गया था। गाने में कार्तिक, नुसरत और सनी सिंह थे। रिलीज के बाद गाना काफी ट्रेंड पर रहा था।

हम्मा हम्मा - 1995 में रिलीज हुई फिल्म 'बॉम्बे' का गाना 'हम्मा हम्मा' उस समय का ब्लॉकबस्टर ट्रैक था। इसका रीमिक्स वर्जन 2017 में फिल्म 'ओके जानू' में श्रद्धा कपूर और आदित्य रॉय कपूर पर फिल्माया गया।

रश्क-ए-कमर- नुसरत फतेह अली खान की रचना 'रश्क-ए-कमर' का रीमिक्स वर्जन टी-सीरीज ने अपनी एल्बम में नए वर्जन में रिलीज किया था। यह गाना सोशल मीडिया पर काफी ट्रेंड पर रहा था।

 

 

harshvardhan raneHit songsBollywood MusicFilm releaseRecreated Songssonam bajwabollywood news

Related posts

Loading...

More from author

Loading...