Ek Chatur Nar Trailer: ब्लैकमेल, बवाल और बुलेट्स... 'एक चतुर नार' का ट्रेलर रिलीज, दिव्या ने उड़ाए नील के होश

Aug 25, 2025, 03:15 PM
मुंबई: दिव्या खोसला और नील नितिन मुकेश की आने वाली फिल्म 'एक चतुर नार' का ट्रेलर रिलीज हो चुका है, जो लोगों को काफी पसंद आ रहा है। ट्रेलर को टी-सीरीज के ऑफिशियल यूट्यूब अकाउंट पर साझा किया गया है। वहीं एक्ट्रेस ने इसे अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर भी पोस्ट किया है।

ट्रेलर की शुरुआत बेहद सादगी भरे लेकिन सोचने पर मजबूर कर देने वाले शब्दों के साथ होती है। दिव्या खोसला की आवाज सुनाई देती है, "हर शहर में दो तरह की बस्ती होती है, एक नदी किनारे वाली और एक नाले किनारे वाली। नदी किनारे वालों को तो कई मौके मिलते हैं, लेकिन नाले किनारे वाला जो मिले, उसी को मौका बना लेता है।"

इसके बाद ट्रेलर में दिव्या का अलग-अलग रूप देखने को मिलता है। कभी वह एक घर में कामवाली बनकर झाड़ू-पोंछा करती दिखती हैं, तो कभी किसी रेस्टोरेंट में वेटर बनकर लोगों को ड्रिंक सर्व करती हैं। इन सभी सीन्स के बीच दिव्या की आवाज लगातार बैकग्राउंड में चलती रहती है, जिसमें वह कहती हैं, "हम अपने बारे में क्या बताएं, हम कंगाली की टॉप पर हैं, न कोई पक्की नौकरी, न ढंग का काम... ऊपर से कर्ज वसूलने वालों की टोली अलग।"

जैसे-जैसे ट्रेलर आगे बढ़ता है, कहानी में ट्विस्ट आता है। इस बीच नील नितिन मुकेश की एंट्री होती है, जो एक रईस और स्टाइलिश बिजनेसमैन 'अभिषेक वर्मा' का किरदार निभा रहे हैं। वह एक कंसल्टेंट फंड के डायरेक्टर हैं और एक गलती की वजह से उनकी जिंदगी में भूचाल आ जाता है। दिव्या के दोस्त की गलती से उनके फोन में अभिषेक वर्मा का एक प्राइवेट वीडियो रिकॉर्ड हो जाता है, जिसे बाद में दिव्या अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने की ठान लेती हैं।

दिव्या ब्लैकमेल करती है और इस वीडियो के बदले 2 करोड़ रुपये की मांग करती है। अभिषेक, जो खुद को सबसे चालाक समझता है, पुलिस की मदद लेने का फैसला करता है। फिर शुरू होता है असली खेल चालबाजियों का, दिमागी चालों का और आमने-सामने की टक्कर का।

ट्रेलर में कई सस्पेंस और एक्शन भरे पल भी दिखाए गए हैं, जैसे कि एक ऑटो एक्सीडेंट और बुलेट्स चलना। यह सिर्फ ब्लैकमेलिंग की कहानी नहीं, बल्कि दो चालाक दिमागों के टकराव की जंग है।

ट्रेलर के आखिर में एक डायलॉग आता है, जिसमें दिव्या मुस्कुराते हुए कहती हैं, "अब नाले किनारे वालों से लड़ोगे तो बुशर्ट में तो दाग आएगा ही ना..."

'एक चतुर नार' का ट्रेलर कॉमेडी, थ्रिल और इमोशन का जबरदस्त मिश्रण है। उमेश शुक्ला के निर्देशन में बनी यह फिल्म 12 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।

 

