Ek Chatur Naar Trailer: 'एक चतुर नार' का टाइटल ट्रैक रिलीज, दिव्या खोसला के डांस ने मचाया धमाल

'एक चतुर नार' का टाइटल ट्रैक रिलीज, दिव्या खोसला के डांस मूव्स ने जीता दिल
Aug 31, 2025, 09:06 AM
'एक चतुर नार' का टाइटल ट्रैक रिलीज, दिव्या खोसला के डांस ने मचाया धमाल

मुंबई: अभिनेत्री दिव्या खोसला कुमार और नील नितिन मुकेश स्टारर कॉमेडी थ्रिलर फिल्म 'एक चतुर नार' सिनेमाघरों में रिलीज होने को तैयार है। मेकर्स ने इसका ट्रेलर पहले ही रिलीज कर दिया था। अब उन्होंने इसका टाइटल ट्रैक रिलीज कर दिया है, जिसे देख फैंस काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं।

इस गाने में दिव्या खोसला ने अपनी बेमिसाल ऊर्जा और शानदार प्रदर्शन से दर्शकों के बीच छा गई हैं। अपनी जबरदस्त डांस मूव्स से लेकर, ड्रम बजाते हुए उनके शानदार अंदाज ने फ्री-स्पिरिटेड परफॉर्मेंस गाने में एक अलग ही जान डाल दी है।

गाने में उनकी ऊर्जा देख लग रहा है कि वह आत्मविश्वास से भरी हैं, और गाने को सिर्फ एक धुन नहीं, बल्कि सभी 'चतुर' महिलाओं का उत्सव बना देती है।

अभिनेत्री ने गाने पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा, "गाना 'एक चतुर नार' मेरे लिए एक सशक्त और ऊर्जावान अनुभव रहा। कैलाश खेर के साथ काम करना मेरे लिए तो बहुत खुशी की बात थी, उनकी आवाज ने गाने को दमदार बना दिया है। मैं इस गाने को उन सभी महिलाओं को समर्पित करना चाहती हूं, जो आत्मविश्वास और ताकत के साथ जिंदगी जीती हैं।"

शरण रावत और वायु ने इसे संगीतबद्ध किया है, और मशहूर गायक कैलाश खेर की दमदार आवाज और वायु के मजेदार बोल ने इस गाने को खास बना दिया है। यह पुराने क्लासिक गाने 'एक चतुर नार' का नया वर्जन है।

फिल्म का ट्रेलर रिलीज हो गया है, जिसमें कई सस्पेंस और एक्शन भरे पल भी दिखाए गए हैं, जैसे कि एक ऑटो एक्सीडेंट और बुलेट चलना। यह सिर्फ ब्लैकमेलिंग की कहानी नहीं, बल्कि दो चालाक दिमागों के टकराव की जंग है।

टी-सीरीज और मेरी गो राउंड स्टूडियोज प्रोडक्शन की इस फिल्म का निर्देशन उमेश शुक्ला ने किया है। इसे उमेश शुक्ला, आशीष वाघ और जीशान अहमद ने प्रोड्यूस किया है। 'एक चतुर नार' कॉमेडी, थ्रिल और इमोशन का जबरदस्त मिश्रण है। इसमें दिव्या खोसला और नील नितिन मुकेश मुख्य भूमिकाओं में हैं। यह 12 सितंबर को सिनेमाघरों में दस्तक देगी।

 

 

