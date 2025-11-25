मनोरंजन

एडब्ल्यूएफएफ अवॉर्ड याद दिलाता है कि मेहनत हमेशा लोगों के दिलों तक पहुंचती है : विशाल जेठवा

Nov 25, 2025

मुंबई, 24 नवंबर (आईएएनएस)। अभिनेता विशाल जेठवा ने अपने करियर में एक और उपलब्धि को हासिल किया, जिससे उनके अभिनय को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिली है। फिल्म 'होमबाउंड' में बेहतरीन अभिनय के लिए उन्हें एशियन वर्ल्ड फिल्म फेस्टिवल (एडब्ल्यूएफएफ) में स्नो लेपर्ड अवॉर्ड से सम्मानित किया गया। इस अवॉर्ड ने उन्हें न केवल व्यक्तिगत रूप से बल्कि पूरी टीम के लिए गर्व का क्षण दिया।

अवॉर्ड मिलने के बाद विशाल ने आईएएनएस को दिए इंटरव्यू में बताया कि यह उनके लिए अद्भुत और अविश्वसनीय अनुभव है। उन्होंने कहा कि फिल्म में केवल अभिनेता ही नहीं बल्कि पूरी टीम का योगदान है, और यह सम्मान सभी के लिए है।

विशाल के करियर का यह पहला बेस्ट एक्टर अवॉर्ड है। उन्होंने कहा, ''यह मेरा पहला बेस्ट एक्टर और पहला इंटरनेशनल अवॉर्ड है, इसलिए यह मेरे लिए और भी खास है।''

उन्होंने आभार व्यक्त करते हुए फिल्म की टीम और फैंस का धन्यवाद किया और कहा कि यह पुरस्कार उन्हें यह याद दिलाता है कि मेहनत और ईमानदार कहानी हमेशा लोगों के दिलों तक पहुंचती है।

फिल्म 'होमबाउंड' को नीरज घायवान ने डायरेक्ट किया है। दूसरी ओर, इसे धर्मा प्रोडक्शन ने प्रोड्यूस किया है। यह कहानी उत्तर भारत के छोटे से गांव के दो बचपन के दोस्तों के इर्द-गिर्द घूमती है। वे पुलिस अफसर बनने का सपना देखते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि इस नौकरी से उन्हें समाज में सम्मान मिलेगा। लेकिन, जैसे-जैसे वे अपने लक्ष्य के करीब पहुंचते हैं, दबाव और मुश्किलें उनकी दोस्ती में दरार डालने लगती हैं।

फिल्म में दोस्ती, संघर्ष और सपनों की यात्रा को बड़े ही संवेदनशील और वास्तविक तरीके से दिखाया गया है।

फिल्म में विशाल जेठवा के अलावा, जान्हवी कपूर और ईशान खट्टर भी मुख्य भूमिकाओं में हैं। 'होमबाउंड' ने अंतरराष्ट्रीय मंच पर भी अपनी छाप छोड़ी है। फिल्म का पहला प्रदर्शन 2025 के कान्स फिल्म फेस्टिवल में हुआ, जहां दर्शकों ने लगभग नौ मिनट तक खड़े होकर फिल्म की शानदार कहानी के लिए तालियां बजाई और इसे सराहा।

