Dussehra Movie Releases : ‘कांतारा: चैप्टर 1’ से ‘वड़ापाव’ तक, दशहरा पर सिनेमाघरों में ये फिल्में मचाएंगी धूम

दशहरा पर कांतारा, इक्कीस और कई नई फिल्में 2 अक्टूबर को रिलीज होंगी।
Oct 01, 2025, 04:35 AM
मुंबई: दशहरा का त्योहार नजदीक है और लोग बुराई पर अच्छाई की जीत का उत्सव मनाने को तैयार हैं। लॉन्ग वीकेंड भी आ रहा है, इस मौके पर फिल्में शुक्रवार को रिलीज होने के बजाय गुरुवार यानी 2 अक्टूबर को रिलीज हो रही हैं।

सभी फिल्में सिनेमाघरों में दर्शकों का मनोरंजन करती दिखाई देंगी। इन्हें आप अपने परिवार के साथ आराम से देख सकते हैं।

कांतारा : चैप्टर 1 :- यह ऋषभ शेट्टी की ब्लॉकबस्टर मूवी 'कांतारा' का प्रीक्वल है। इसमें एक योद्धा की कहानी है, जो ग्रामीणों को एक क्रूर राजा के अत्याचार से बचाता है। इसमें दक्षिण भारतीय संस्कृति और उसकी लोक कथाओं की गाथा दिखाई देगी। इसे ऋषभ शेट्टी ने डायरेक्ट किया है। फिल्म में रुक्मिणी वसंत उनके अपोजिट दिखाई देंगी। वह इस फिल्म में राजकुमारी कनकवती के किरदार में दिखाई देंगी। इस फिल्म में मशहूर सिंगर दिलजीत दोसांझ का एक गाना भी है।

सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी :- यह एक रोमांटिक-कॉमेडी मूवी है, जिसकी कहानी रोहित सराफ (विक्रम) और सान्या मल्होत्रा (अनन्या) की शादी के इर्द-गिर्द घूमती है। इस फिल्म में वरुण धवन और जान्हवी कपूर भी हैं। वे इस शादी को रोकने की कोशिश करते दिखाई देंगे। इस फिल्म को शशांक खेतान ने लिखा है और इसके निर्देशक भी वही हैं।

इक्कीस :- श्रीराम राघवन की यह फिल्म 1971 के भारत-पाक युद्ध पर आधारित है। इसमें सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल की कहानी दिखाई जाएगी, जिन्हें 21 वर्ष की आयु में मरणोपरांत परमवीर चक्र मिला था। इसमें अमिताभ बच्चन के नाती अगस्त्य नंदा, धर्मेंद्र, और जयदीप अहलावत जैसे सितारे हैं।

निक्का जैलदार 4 :- पंजाबी कॉमेडी-ड्रामा 'निक्का जैलदार 4' लोगों को हंसाने आ रही है। इसमें पंजाबी सिंगर-एक्टर एमी विर्क और सोनम बाजवा लीड रोल निभा रहे हैं। इस फिल्म में एक शराब से नफरत करने वाले लड़के और शराब की शौकीन लड़की की कहानी दिखाई जाएगी। फिल्म में निर्मल ऋषि, निशा बानो और सुखी चहल जैसे कलाकार भी हैं। फिल्म को सिमरजीत सिंह ने डायरेक्ट किया है।

वड़ापाव :- यह एक मराठी फिल्म है। इस फिल्म में प्रसाद ओक, सविता प्रभुणे, अभिनव बेर्डे, गौरी नलावडे और रसिका वेंगुर्लेकर जैसे कलाकार हैं। इसमें एक प्रेम कहानी है, जिसमें जोड़े को कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। यह प्रसाद ओक की 100वीं मराठी फिल्म है।

 

