Durlabh Prasad Film : 'दुर्लभ प्रसाद की दूसरी शादी' का नया पोस्टर आया सामने, अनोखे अंदाज में दिखे महिमा-संजय

Nov 13, 2025, 03:17 PM
मुंबई: अभिनेता संजय मिश्रा और महिमा चौधरी की अपकमिंग फिल्म ‘दुर्लभ प्रसाद की दूसरी शादी’ का नया पोस्टर जारी हो चुका है। एक्टर्स ने मजेदार पोस्टर को सोशल मीडिया पर शेयर कर फैंस को झलक दिखाई है।

इंस्टाग्राम पर शेयर किए गए पोस्टर में संजय मिश्रा और महिमा चौधरी एक-दूसरे की तरफ पीठ करके बैठे नजर आ रहे हैं। दोनों के हाथों में किताबें हैं और वे पूरी तल्लीनता से पढ़ाई में डूबे हुए लगते हैं। यह सीन शाहरुख खान और काजोल स्टारर फिल्म 'दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे' का रिक्रिएशन है।

पोस्टर के साथ लिखा कैप्शन भी मजेदार है। इसमें लिखा है, “हो ले जाएंगे ले जाएंगे, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। अरे रह जाएंगे रह जाएंगे, पैसेवाले देखते रह जाएंगे।” यह लाइन फिल्म के संदेश की ओर इशारा करती है।

फिल्म ‘दुर्लभ प्रसाद की दूसरी शादी’ एक कॉमेडी-ड्रामा होने की उम्मीद है। संजय मिश्रा अपनी कॉमिक टाइमिंग के लिए मशहूर हैं, जबकि महिमा चौधरी कंगना रनौत के निर्देशन में बनी फिल्म 'इमरजेंसी' के बाद इस फिल्म में दिखाई देंगी। दोनों की जोड़ी पहली बार साथ नजर आएगी।

फिल्म के पहले पोस्टर को निर्माताओं ने हाल ही में जारी किया था। फिल्म का पोस्टर दूल्हे के लिए वधू की तलाश के इश्तिहार का है, जिसमें दुर्लभ प्रसाद के बारे में जानकारी है। पोस्टर में बताया गया कि दुर्लभ प्रसाद की लंबाई 5 फुट 8 इंच है, रंग गेरुआ है और वो दहेज लेंगे नहीं बल्कि खुद लड़की वालों को दहेज देंगे।

यहीं नहीं, पोस्टर में दुर्लभ प्रसाद ने दुल्हन में क्या-क्या खूबियां चाहिए ये भी बताया- लड़की विधवा, तलाकशुदा, देशी-विदेशी हर तरह की चलेगी।

इस पोस्टर को शेयर कर संजय मिश्रा ने लिखा कि जीवनसंगिनी ढूंढने में दुर्लभ प्रसाद की मदद करें और इसके लिए दुल्हन खोज अभियान से जुड़ें।

फिल्म निर्माताओं ने जल्द ही फिल्म की रिलीज डेट की घोषणा करने की जानकारी दी है।

--आईएएनएस

 

 

