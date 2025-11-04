Dulquer Salmaan Kantha : दुलकर सलमान की पीरियड ड्रामा 'कांथा' का ट्रेलर इस दिन होगा रिलीज

मुंबई: अभिनेता दुलकर सलमान की बहुप्रतीक्षित पीरियड ड्रामा फिल्म 'कांथा' जल्द ही सिनेमाघरों में दस्तक देगी।
मंगलवार को मेकर्स ने फिल्म की एक फर्स्ट लुक शेयर की, जिसके साथ लिखा, "फिल्म की पहली झलक (तमिल) रिलीज हो गई है। ट्रेलर 6 नवंबर को रिलीज होगा।"
इसमें सलमान का नया अंदाज देखने को मिल रहा है, जिसमें वे एम.के. त्यागराज भगवतार के किरदार में नजर आ रहे हैं। फिल्म में अभिनेत्री भाग्यश्री बोर्से और समुथिरकानी भी अहम किरदार में नजर आएंगी।
'कांथा' तमिल सिनेमा के पहले सुपरस्टार एम.के. त्यागराज भगवतार के जीवन पर आधारित है। फिल्म में 1950 के समय में उनकी प्रसिद्धि और व्यक्तिगत संघर्षों को दिखाया गया है।
इससे पहले मेकर्स ने फिल्म का गाना 'पनिमलरे' रिलीज किया था। गाने को सलमान और भाग्यश्री बोर्से पर फिल्माया गया है। गाने को प्रदीप कुमार और प्रियंका एन.के. ने गाया है। वहीं, इसके बोल कुट्टी रेवती ने लिखे हैं, जबकि अतिरिक्त बोल शिवम और दीपिका कार्तिक कुमार ने लिखे हैं।
राणा दग्गुबाती की स्पिरिट मीडिया और दुलकर की वेफेयरर फिल्म्स मिलकर 'कांथा' को प्रोड्यूस कर रहे हैं। पहले इस फिल्म का नाम ‘सांथा’ था, लेकिन बाद में मेकर्स ने कुछ कारणों से फिल्म का नाम 'कांथा' रख दिया। इस फिल्म का निर्देशन सेल्वमणि सेल्वराज ने किया है, जो नेटफ्लिक्स डॉक्यूमेंट्री 'द हंट फॉर वीरप्पन' के लिए जाने जाते हैं। पहले दुलकर सलमान इससे बतौर अभिनेता जुड़े थे, लेकिन बाद में उन्होंने इसे प्रोड्यूस करने का भी फैसला किया।
दुलकर सलमान ने करियर की शुरुआत साल 2012 में मलयालम फिल्म 'सेकंड शो' से की थी। फिल्म को अच्छी प्रतिक्रिया मिली थी। इसमें सलमान ने एक गैंगस्टर की भूमिका अदा की थी। इसके बाद वे नित्या मेनन के साथ फिल्म 'उस्ताद होटल' में नजर आए थे। फिल्म की रिलीज के बाद उन्हें काफी प्रसिद्धि मिली थी, जिसके लिए उन्हें बेस्ट मेल डेब्यू का फिल्मफेयर अवॉर्ड मिला था।
