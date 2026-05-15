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'पत्नी को जन्मदिन की शुभकामनाएं', बैकग्राउंड में मराठी गीत के साथ डॉ. नेने ने शेयर किया माधुरी के लिए वीडियो

माधुरी दीक्षित के जन्मदिन पर डॉ. नेने ने साझा किए यादगार पल
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Dainik Hawk·
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May 15, 2026, 10:57 AM
'पत्नी को जन्मदिन की शुभकामनाएं', बैकग्राउंड में मराठी गीत के साथ डॉ. नेने ने शेयर किया माधुरी के लिए वीडियो

मुंबई: डॉ. श्रीराम नेने ने अपनी पत्नी माधुरी दीक्षित के जन्मदिन को खास बना दिया। उन्होंने एक भावुक वीडियो साझा किया, जिसमें दोनों के कई सालों के खूबसूरत और यादगार पल शामिल हैं।

‘धक-धक गर्ल’ माधुरी दीक्षित ने अपना 59वां जन्मदिन मनाया। इस खास मौके पर डॉ. श्रीराम नेने ने सोशल मीडिया पर एक सुंदर वीडियो साझा किया, जिसमें उनकी यात्राओं, परिवार के साथ बिताए गए पलों, रोमांटिक तस्वीरों और दुनिया भर में मनाए गए खास समारोहों की यादगार झलकियां शामिल थीं।

 

वीडियो साझा करते हुए डॉ. नेने ने लिखा, “मेरी प्यारी पत्नी को जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं। एक और शानदार साल के लिए बधाई। हमेशा हमारे साथ रहने और अपना प्यार व स्नेह देने के लिए आपका धन्यवाद।”

 

जन्मदिन की इस खास शुभकामना को और भावुक बनाने के लिए डॉ. नेने ने वीडियो के बैकग्राउंड में लोकप्रिय मराठी गीत ‘चांद तू नभातला’ का इस्तेमाल किया।

 

वीडियो में उनके जीवन के कई खूबसूरत पल दिखाए गए हैं। इसकी शुरुआत साड़ी पहने माधुरी दीक्षित की एक सुंदर तस्वीर से होती है। इसके बाद एक दृश्य में दोनों पति-पत्नी एक-दूसरे को प्यार भरी नजरों से देखते हुए दिखाई देते हैं।

 

वीडियो में उनकी यात्राओं की खूबसूरत झलकियां भी दिखाई गई हैं। समुद्र किनारे डूबते सूरज के सुंदर नजारों से लेकर स्पेशल मील और जापान में माउंट फूजी के सामने ली गई मजेदार तस्वीरों तक, इसमें कई यादगार पल शामिल हैं। एक दृश्य में माधुरी दीक्षित और डॉ. श्रीराम नेने नाव की सैर का आनंद लेते हुए भी नजर आते हैं।

 

माधुरी दीक्षित और डॉ. श्रीराम नेने के बारे में बताया जाता है कि दोनों की पहली मुलाकात माधुरी के भाई के जरिए हुई थी, जिन्होंने उनका परिचय कराया था। बताया जाता है कि डॉ. नेने का पालन-पोषण अमेरिका में हुआ था, इसलिए उन्हें भारतीय सिनेमा में माधुरी की लोकप्रियता के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी। अपने कई पुराने साक्षात्कारों में माधुरी ने बताया है कि जब वे मिले थे, तब डॉ. नेने को सिर्फ इतना पता था कि वह एक अभिनेत्री हैं। उन्हें बॉलीवुड में उनकी लोकप्रियता और स्टारडम के बारे में विशेष जानकारी नहीं थी।

 

इस जोड़े ने अक्टूबर 1999 में एक निजी समारोह में शादी की थी। यह दंपति अपने दो बेटों, एरिन नेने और रयान नेने, के माता-पिता हैं।

 

माधुरी दीक्षित ने 16 साल की उम्र में फिल्म ‘अबोध’ से बॉलीवुड में कदम रखा। इसके बाद उन्होंने ‘तेजाब’, ‘दिल’, ‘बेटा’, ‘हम आपके हैं कौन..!’, ‘दिल तो पागल है’ और ‘देवदास’ जैसी फिल्मों में यादगार भूमिकाएं निभाईं।

 

--आईएएनएस

 

 

 

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