Thama movie : आयुष्मान की 'थामा' बनी करियर की सबसे बड़ी ओपनर, 'एक दीवाने की दीवानियत' ने भी मचाया धमाल

दीपावली पर ‘थामा’ और ‘एक दीवाने की दीवानियत’ की बॉक्स ऑफिस टक्कर
Oct 23, 2025, 04:53 AM
मुंबई: बॉलीवुड में हर साल दीपावली के मौके पर बड़ी-बड़ी फिल्में रिलीज होती हैं, जिनसे दर्शकों के साथ-साथ ट्रेड एनालिस्ट्स और फिल्ममेकर्स को भी काफी उम्मीदें होती हैं। साल 2025 की दीपावली भी कुछ ऐसी ही साबित हुई, जब दो बहुप्रतीक्षित फिल्में एक साथ सिनेमाघरों में टकराईं।

एक तरफ आयुष्मान खुराना, रश्मिका मंदाना और नवाजुद्दीन सिद्दीकी स्टारर हॉरर कॉमेडी 'थामा' ने बड़े बजट और स्टार पॉवर के साथ एंट्री मारी, वहीं दूसरी ओर हर्षवर्धन राणे और सोनम बाजवा की इंटेंस लव स्टोरी 'एक दीवाने की दीवानियत' ने रोमांटिक जॉनर के दर्शकों को आकर्षित करने की कोशिश की। दोनों ही फिल्मों की घोषणा से लेकर रिलीज तक ऑडियंस में जबरदस्त उत्सुकता बनी रही।

'थामा' की बात करें तो सैकनिल्क की रिपोर्ट के अनुसार, फिल्म ने अपने पहले ही दिन 24 करोड़ का धमाकेदार कलेक्शन किया है। यह फिल्म आयुष्मान खुराना के करियर की अब तक की सबसे बड़ी ओपनिंग साबित हुई है। फिल्म का निर्देशन आदित्य सरपोतदार ने किया है और यह दिनेश विजान के प्रोडक्शन हाउस के बैनर तले बनी है।

फिल्म की कहानी एक छोटे कस्बे में घटने वाली भूतिया घटनाओं पर आधारित है, जिसमें हॉरर और कॉमेडी का अनोखा मेल देखने को मिलता है। रश्मिका मंदाना और नवाजुद्दीन सिद्दीकी के साथ-साथ परेश रावल, सत्यराज, फैसल मलिक और गीता अग्रवाल जैसे अनुभवी कलाकारों ने फिल्म में जान फूंक दी है। खास बात यह भी है कि फिल्म में नोरा फतेही और मलाइका अरोड़ा ने स्पेशल डांस नंबर दिए हैं, जो यूथ को खासा आकर्षित कर रहे हैं। फिल्म के ट्रेलर और गानों ने रिलीज से पहले ही सोशल मीडिया पर धूम मचा दी थी, जिसका सीधा असर थिएटर में दिखाई दिया।

वहीं दूसरी ओर 'एक दीवाने की दीवानियत' का जॉनर पूरी तरह अलग है। इस फिल्म ने पहले दिन 8.50 करोड़ रुपए की शानदार कमाई की है, जो एक सीमित बजट और कम प्रचार वाली फिल्म के लिए सराहनीय मानी जा सकती है। यह एक इमोशनल और इंटेंस रोमांटिक ड्रामा है, जिसमें प्रेम और पागलपन की कहानी दिखाई गई है।

फिल्म का निर्देशन मिलाप जावेरी ने किया है। दर्शक फिल्म में हर्षवर्धन राणे और सोनम बाजवा दोनों की ऑनस्क्रीन केमिस्ट्री को काफी सराहा जा रहा है। शाद रंधावा, सचिन खेडेकर और अनंत नारायण महादेवन जैसे कलाकारों ने भी फिल्म में अपनी भूमिका बखूबी निभाई है। हालांकि फिल्म को प्रमोशन का उतना बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं मिला, फिर भी इसने लखनऊ, जयपुर और चेन्नई जैसे शहरों में अच्छा रिस्पॉन्स पाया है।

 

 

 

