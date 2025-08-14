मनोरंजन

Sridevi Birthday Tribute: श्रीदेवी के गाने 'ना जाने कहां से आई है' पर डांस करती नजर आईं दिव्या खोसला, पोछा लगाते हुए किए जबरदस्त स्टेप्स

Aug 14, 2025, 05:37 AM
मुंबई: बॉलीवुड की पहली फीमेल सुपरस्टार श्रीदेवी ने अपने शानदार अभिनय से फिल्म इंडस्ट्री में एक अअलग पहचान बनाई थी। भले हीं वह अब इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन उनकी यादें और उनकी कला आज भी दर्शकों के दिलों में बसी हुई है। हर साल 13 अगस्त को उनकी जयंती मनाई जाती है, इस दिन उनके चाहने वाले उन्हें याद करते हैं। इसी कड़ी में अभिनेत्री, मॉडल, निर्माता और निर्देशक दिव्या खोसला ने श्रीदेवी को एक खास तरीके से श्रद्धांजलि दी है।

दिव्या ने श्रीदेवी की जयंती पर एक वीडियो सोशल मीडिया पर साझा किया है। यह वीडियो 'एक चतुर नार' के सेट पर शूट किया गया है। इसमें वह एक आम महिला के रूप में दिख रही हैं और पोछा लगाते हुए श्रीदेवी के सुपरहिट गाने 'ना जाने कहां से आई है' पर जोरदार डांस करती नजर आ रही हैं। यह गाना श्रीदेवी की फिल्म 'चालबाज' का आइकॉनिक नंबर है, जो आज भी लोगों की जुबां पर है।

इस वीडियो के साथ दिव्या ने कैप्शन में लिखा, ''श्रीदेवी मैम हमेशा से मेरी प्रेरणा रही हैं। उनका जादू आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है और उनकी यादें हमेशा हमारे बीच ताजा रहेंगी।''

उनके इस वीडियो पर फैंस का उत्साह और प्यार देखने को मिल रहा है।

एक फैन ने कहा, ''आपने श्रीदेवी के गाने पर कमाल का डांस किया है।"

दूसरे फैन ने कहा, ''आपका डांस देखकर श्रीदेवी की याद आ गई।''

अन्य फैंस ने कमेंट्स के जरिए श्रीदेवी को श्रद्धांजलि दी।

वर्कफ्रंट की बात करें तो दिव्या खोसला जल्द ही नील नितिन मुकेश के साथ फिल्म 'एक चतुर नार' में नजर आएंगी। इस फिल्म का फर्स्ट पोस्टर जारी हो चुका है, जिसमें दोनों एक टेबल के पास खड़े दिख रहे हैं। टेबल पर कुछ सब्जियां रखी हुई हैं। दिव्या गाजर को चाकू से काटते हुए कैमरे की तरफ देख रही हैं। वहीं बगल में खड़े नील नितिन मुकेश के हाथों में बंदूक है।

यह फिल्म 12 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है।

 

 

