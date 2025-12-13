मनोरंजन

Divya Dutta Video : दिव्या दत्ता की सिंगिंग परफॉर्मेंस, भाई राहुल संग गुनगुनाया बॉलीवुड गीत

भाई के साथ गुनगुनाती नजर आईं दिव्या दत्ता, शेयर किया खास वीडियो
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
Dec 13, 2025, 03:05 PM
दिव्या दत्ता की सिंगिंग परफॉर्मेंस, भाई राहुल संग गुनगुनाया बॉलीवुड गीत

मुंबई: अभिनेत्री दिव्या दत्ता सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं और अक्सर अपनी जिंदगी के यादगार पल शेयर करती रहती हैं। अभिनेत्री ने शनिवार को सोशल मीडिया पर अपने भाई के साथ वीडियो शेयर किया।

अभिनेत्री ने इंस्टाग्राम पर वीडियो शेयर किया, जिसमें वे अपने भाई के साथ दिलीप कुमार का मशहूर गाना 'दिल तड़प तड़प के' गाती नजर आ रही हैं।

वीडियो पोस्ट कर अभिनेत्री ने इसे कैप्शन दिया, "भाई राहुल के साथ हमेशा बैठकर दिनभर की थकान गाने के जरिए बाहर निकालना बहुत सुकून देता है। मेरा भाई भी हमेशा इशारों-इशारों में गाने का सुर पकड़ने में मदद करता है। मिले सुर मेरा तुम्हारा।"

अभिनेत्री ने आखिरी में मजेदार अंदाज में लिखा कि मेरी गायिकी को जज मत करना।

दिव्या का ये पोस्ट फैंस और उनके दोस्तों को काफी पसंद आ रहा है। वे कमेंट सेक्शन पर तरह-तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं।

सॉन्ग 'दिल तड़प-तड़प के' की बात करें तो इसे साल 1958 में रिलीज की गई फिल्म 'मधुमती' में फिल्माया गया था। गाने को स्वर कोकिला लता मंगेशकर और मुकेश कुमार ने अपने स्वरों से सजाया था और संगीत की रचना सलिल चौधरी ने की थी। गाने में दिलीप कुमार और वैजंतीमाला रोमांटिक अंदाज में नजर आ रहे हैं।

फिल्म मधुमती की बात करें तो इसका निर्देशन और निर्माण बिमल रॉय ने किया था। फिल्म में दिलीप कुमार, वैजयंतीमाला, प्राण, और जॉनी वॉकर मुख्य भूमिकाओं में नजर आए थे। यह फिल्म अपने समय की सबसे सफल फिल्मों में से एक थी और इसे कई पुरस्कार भी मिले, जिसमें फिल्मफेयर सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार शामिल है।

यह फिल्म पुनर्जन्म पर आधारित पहली प्रमुख हिंदी फिल्मों में से एक थी। फिल्म की कहानी आनंद नाम के एक लड़के के ईर्द-गिर्द घूमती है, जिसका किरदार दिलीप कुमार निभाते हैं। फिल्म में आनंद बारिश की रात में कहीं फंस जाता है, और उसकी गाड़ी भी खराब हो जाती है, तो वह एक पुरानी हवेली में शरण लेता है। हवेली उसे परिचित लगती है, और जल्द ही उसे अपने पिछले जन्म की बात याद आने लगती है। कहानी में पुनर्जन्म, प्रेम और रहस्य का मिश्रण है, जिसमें आनंद को मधुमती (वैजयंतीमाला) नाम की एक आदिवासी महिला से प्यार हो जाता है।

 

 

