Divya Dutta Waris Shah Memories : इश्क-द-वारिस' की याद में खोईं दिव्या दत्ता

दिव्या दत्ता ने ‘वारिस शाह : इश्क-द-वारिस’ की यादें साझा कर कहा—खुशियों से भरा अनुभव था
Oct 31, 2025, 01:37 AM
मुंबई:  मशहूर अभिनेत्री दिव्या दत्ता आज किसी भी पहचान की मोहताज नहीं हैं। उन्होंने गुरुवार को सोशल मीडिया के जरिए पंजाबी फिल्म 'वारिस शाह : इश्क-द-वारिस' की शूटिंग के दिन और साथी कलाकारों को याद किया।

अभिनेत्री ने फिल्म का गाना 'गुड्डियां-गुड्डियां' का वीडियो पोस्ट किया, जिसके साथ कैप्शन में लिखा, "पंजाबी फिल्म 'वारिस शाह : इश्क-द-वारिस' सच में बहुत खास थी। इसके लिए बहुत बड़ा सेट बनवाया गया था। फिल्म में मैं और जूही चावला ने अभिनेता गुरुदास मान के साथ काम किया था। यह उनके साथ मेरी दूसरी फिल्म थी और उनके साथ काम करना मेरे लिए वाकई में बहुत मजेदार अनुभव था। उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलना मेरे लिए खुशी की बात थी। यह सब कुछ सोचकर आज भी मेरे चेहरे पर मुस्कान आ जाती है।"

गाना 'गुड्डियां-गुड्डियां' को सिंगर कविता कृष्णामूर्ति और अलका यागनिक ने अपनी आवाज में गाया है और लिरिक्स गुरदास मान और वारिस शाह ने लिखे हैं। वहीं, संगीत जयदेव कुमार ने दिया है।

मनोज पुंज के निर्देशन में बनी फिल्म 'वारिस शाह : इश्क-द-वारिस' 6 अक्टूबर 2006 को रिलीज हुई थी। इसमें गुरदास मान, जूही चावला, दिव्या दत्ता और सुशांत सिंह राजपूत मुख्य भूमिका में थे।

इसके अलावा, फिल्म में मुकेश ऋषि भी अहम किरदार में थे। यह फिल्म पंजाबी कवि वारिस शाह के जीवन पर आधारित है, जिन्होंने प्रसिद्ध 'हीर रांझा' की प्रेम कहानी लिखी थी।

अभिनेत्री की पिछली फिल्म 'छावा' थी। इस फिल्म का निर्देशन लक्ष्मण उतेकर ने किया है। फिल्म में दिव्या के अलावा, विक्की कौशल और रश्मिका मंदाना थे। फिल्म में अभिनेता ने छत्रपति संभाजी महाराज की भूमिका निभाई थी।

इसके अलावा, अभिनेत्री तेलुगु राजनीतिक ड्रामा वेब सीरीज 'मायासभा : द राइज ऑफ द टाइटन्स' में भी नजर आ चुकी हैं। यह सीरीज 7 अगस्त से सोनी लिव पर स्ट्रीम हो रही है। इसकी कहानी राजनीतिक पृष्ठभूमि पर आधारित है।

 

