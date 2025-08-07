Divya Dutta Performance: 'मायासभा' में सशक्त महिला की भूमिका पर बोलीं दिव्या दत्ता- 'शानदार रहा अनुभव'

मुंबई: अभिनेत्री दिव्या दत्ता की वेब सीरीज 'मायासभा: द राइज ऑफ द टाइटन्स' बुधवार को रिलीज हो चुकी है। सीरीज में दिव्या सशक्त महिला के किरदार में हैं। उन्होंने पुरुष-प्रधान दुनिया में एक सशक्त महिला के किरदार निभाने के अनुभव को साझा किया।

दिव्या दत्ता से पूछा गया कि 'मायासभा: द राइज ऑफ द टाइटन्स' में वह एक ऐसी महिला का किरदार निभा रही हैं, जो पुरुष-प्रधान दुनिया में है। पुरुषों के वर्चस्व वाले इस इंडस्ट्री में इस तरह के मजबूत किरदार को निभाने का अनुभव कैसा रहा? इसके जवाब में दिव्या ने कहा कि अनुभव 'जबरदस्त' था।

समाचार एजेंसी आईएएनएस से बातचीत में दिव्या ने कहा, "पुरुष के दबदबे वाली दुनिया में एक सशक्त महिला के किरदार को निभाना बहुत शानदार रहा। अगर आप अपने काम को अच्छे से करते हैं, चाहे वह कोई भी पेशा हो, तो आप उसमें अपनी पहचान बना लेते हैं। एक्टिंग, राजनीति, या कोई और क्षेत्र, आप अपनी छाप छोड़ने में सफल होते हैं।"

उन्होंने आगे कहा, "भले ही आपको हर जगह सराहना न मिले, लेकिन लोग आपके काम की ताकत और उस खासियत को जरूर नोटिस करेंगे।"

अभिनेत्री दिव्या दत्ता ने कहा कि उनके किरदार इरावती को निर्देशक देवा कट्टा के स्पष्ट नजरिए ने आकार दिया, जिससे उन्हें एक अभिनेत्री के रूप में न केवल मदद बल्कि आत्मविश्वास और स्पष्टता भी मिली।

उन्होंने बताया, "मेरा 'इरावती' का किरदार पूरी तरह निर्देशक के विजन पर आधारित है। वह अच्छे से समझ गए थे कि मुझे क्या करना है। जब निर्देशक का विजन स्पष्ट हो तो यह एक एक्टर के लिए बहुत सुकून देने वाला अनुभव होता है। उन्होंने किरदार की बारीकियों, जैसे कि खास नजरिया या प्रभाव डालने वाली अभिव्यक्ति, के बारे में स्पष्ट निर्देश दिए।"

'मायासभा: द राइज ऑफ द टाइटन्स' को सोनी लिव पर दिखाया जा रहा है।