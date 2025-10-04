Divya Dutta News : अभिनेत्री दिव्या दत्ता ने अनदेखे नायकों को कहा दिल से धन्यवाद

मुंबई: बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री दिव्या दत्ता ने शुक्रवार को अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक भावुक पोस्ट साझा कर अपनी टीम के उन अनदेखे नायकों को धन्यवाद कहा, जो पर्दे के पीछे रहकर भी हर पल उनके साथ खड़े रहते हैं।

इंस्टाग्राम पर साझा किए गए एक वीडियो में उनकी टीम के सदस्य उन्हें मुस्कुराते हुए एक कठिन रास्ते पर ऊपर की ओर ले जाते नजर आ रहे हैं। इस वीडियो के जरिए दिव्या ने अपनी शूटिंग टीम के स्पॉट दादा, लाइटमैन और सुरक्षाकर्मियों के प्रति अपनी भावनाएं व्यक्त की।

दिव्या दत्ता ने वीडियो के साथ कैप्शन लिखा, जिसमें उन्होंने बताया कि ये लोग हमेशा मेहनत करते हैं, फिर भी उनके चेहरे पर मुस्कान बनी रहती है।

उन्होंने लिखा, "हमारे स्पॉट दादा, लाइटमैन और सिक्योरिटी स्टाफ वो अनदेखे हीरो हैं, जो हर काम को आसान बनाते हैं। मैंने अपने लाइटमैन दोस्तों के साथ अब गहरी दोस्ती बना ली है। वे मेरे लिए घर का बना स्वादिष्ट खाना भी भेजते हैं, जो मेरे दिल को छू जाता है।"

अभिनेत्री ने अपनी पोस्ट में एक घटना का जिक्र किया, जब शूटिंग के दौरान उन्हें चोट लग गई थी। अगले दिन एक मुश्किल लोकेशन पर शूटिंग थी, जहां चढ़ना उनके लिए चुनौतीपूर्ण था। ऐसे में उनकी टीम के इन नायकों ने मुस्कुराते हुए उनकी मदद की।

दिव्या ने लिखा, "मुझे थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई, लेकिन उनके इस प्यार और सहयोग ने मेरा दिल जीत लिया।"

दिव्या ने अपनी पूरी टीम को भी धन्यवाद दिया, जो हर कदम पर उनका साथ देती है। उन्होंने लिखा, "आपके इस अटूट समर्थन की वजह से मैं बिना किसी चिंता के अपने काम पर ध्यान दे पाती हूं। यह प्यार अनमोल है।"

दिव्या दत्ता को पिछली बार फिल्म 'छावा' में देखा गया था। लक्ष्मण उतेकर द्वारा निर्देशित इस फिल्म में विक्की कौशल ने छत्रपति संभाजी महाराज की भूमिका निभाई थी। वहीं, अभिनेत्री की आगामी फिल्म की बात करें तो वह अर्जुन रामपाल के साथ 'नास्तिक' में नजर आएंगी। इस फिल्म का निर्देशन शैलेश वर्मा द्वारा किया गया है। हालांकि, अभी फिल्म की रिलीज डेट की घोषणा नहीं हुई है।