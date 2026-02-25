Divya Bharti Biography : जब श्रीदेवी से होती थी दिव्या भारती की तुलना, एक्ट्रेस की ऐसी रहती थी प्रतिक्रिया

मनोरंजन

Feb 25, 2026, 03:27 PM
मुंबई: अभिनेत्री दिव्या भारती सिनेमा जगत का एक ऐसा नाम है, जिसका जिक्र होते ही 1990 के दशक की उस लड़की का चेहरा आंखों के सामने आ जाता है, जो कम उम्र में अपनी खूबसूरती, मासूमियत और अभिनय से दर्शकों का दिल जीत चुकी थी। आज दिव्या भले ही इस दुनिया में नहीं हैं, मगर उनका अभिनय कमाल की फिल्मों के साथ दर्शकों के बीच हमेशा रहेगा। 25 फरवरी को दिव्या भारती की जयंती है।

किसी भी कलाकार का इस दुनिया से चले जाना हमेशा गहरा दर्द छोड़ जाता है। वे पीछे अपने चाहने वालों की लंबी कतार और अनगिनत यादें छोड़ जाते हैं। दिव्या भारती का असमय जाना फिल्म इंडस्ट्री के लिए एक बड़ा नुकसान रहा, तो अनगिनत प्रशंसकों के लिए यह व्यक्तिगत आघात से कम नहीं। दिव्या भारती का अचानक जाना भी ऐसा ही गहरा और कभी न भर पाने वाला गम रहा। उनकी मुस्कान, अद्भुत अभिनय और जिंदादिली ने दिलों पर गहरी छाप छोड़ी। आज भी उनकी फिल्में और वो खूबसूरत अंदाज फैंस के दिलों में जिंदा हैं।

दिव्या भारती की यादें उनकी फिल्मों, किस्से-कहानियों में जिंदा हैं। ऐसा ही एक किस्सा श्रीदेवी से जुड़ा है, जिसका जिक्र उन्होंने एक इंटरव्यू में किया था।

दिव्या भारती की तुलना अक्सर श्रीदेवी से की जाती थी। एक पुराने इंटरव्यू में दिव्या ने इस तुलना पर खुलकर बात की थी और बताया था कि जब पहली बार किसी ने कहा कि “तुम श्रीदेवी जैसी लगती हो”, तो उन्हें बहुत खुशी हुई। उन्होंने कहा, “मैं बहुत खुश हुई। मैंने कहा, वाह! इतना सुंदर और अच्छा दिखना कितनी बड़ी तारीफ है।”

लेकिन जब उनसे पूछा गया कि क्या उन्हें भी लगता है कि उनकी शक्ल श्रीदेवी से मिलती है, तो दिव्या ने विनम्रता से जवाब दिया था, “नहीं, वह बहुत सुंदर है, वह बहुत अच्छी हैं, वह लंबी और मुझसे ज्यादा गोरी हैं। उसका रंग साफ है, मेरे चेहरे पर पिंपल्स हैं। मेकअप क्यों होता है? छुपाने के लिए।”

दिव्या भारती लाखों दिलों की धड़कन और 90 के दशक की सबसे चमकती सितारों में से एक थीं, जो बेहद कम उम्र में दुनिया छोड़कर चली गईं। दक्षिण भारतीय सिनेमा में अपनी पहचान बनाने के बाद, साल 1992 में एक्शन थ्रिलर ‘विश्वात्मा’ से बॉलीवुड में उन्होंने डेब्यू किया। इसके बाद ‘शोला और शबनम’, ‘दीवाना’ जैसी फिल्मों से उन्होंने दर्शकों का दिल जीता।

उनकी खूबसूरती और अभिनय ने उन्हें सुपरस्टार बना दिया, लेकिन मात्र 19 साल की उम्र में, 5 अप्रैल 1993 को, उनकी रहस्यमयी मौत ने पूरे फिल्म जगत को स्तब्ध कर दिया। उनका सफर छोटा था, लेकिन यादें आज भी जिंदा हैं।

--आईएएनएस

 

 

