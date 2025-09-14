Disha Patani House Firing : दिशा पाटनी के घर की गली में बन रहा लोहे का गेट, फायरिंग के बाद उठाया गया कदम

बरेली: अभिनेत्री दिशा पाटनी के घर पर 12 सितंबर की सुबह अज्ञात हमलावरों ने फायरिंग की थी। दो अज्ञात लोग बाइक पर आए और दिशा के घर पर कई राउंड गोलियां चलाकर फरार हो गए।

इस हमले के बाद से ही दिशा पाटनी के परिवार वाले और आसपास के लोग दहशत में हैं। इसी बीच, सुरक्षा बढ़ाने के लिए गली के मुख्य द्वार पर एक लोहे का गेट लगाया जा रहा है। इसका काम तेजी से जारी है।

हमले के बाद से ही लोगों में दहशत का माहौल था। इसलिए गली की सुरक्षा को बढ़ाने के लिए उसके मुख्य द्वार पर एक भारी-भरकम लोहे का गेट लगाया जा रहा है। इस दौरान एसपी सिटी सहित तमाम आला अधिकारी दिशा पाटनी के घर में मौजूद रहे। साथ ही दिशा पाटनी के घर की तरफ आने-जाने वाले मार्गों पर सीसीटीवी कैमरों की जांच पड़ताल पुलिस ने की।

इस दौरान क्षेत्राधिकारी आशुतोष शिवम कई घर और दुकानों के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच करते नजर आए।

इससे पहले पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य ने बताया था, "रिटायर्ड सीओ जगदीश पाटनी के आवास पर मोटरसाइकिल सवार दो अज्ञात हमलावरों द्वारा फायरिंग की घटना की सूचना 12 सितंबर को मिली थी। एसपी सिटी एसओजी और सर्विलांस टीमों के साथ तुरंत मौके पर रवाना हुए। घटना की पुष्टि होने के बाद तहरीर के आधार पर कोतवाली थाने में गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज की जा रही है।"

उन्होंने कहा था कि सीसीटीवी फुटेज की जांच की जा रही है और हमलावरों की पहचान जल्द हो जाएगी। घटना की जिम्मेदारी कुख्यात गैंगस्टर रोहित गोदारा ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए ली है। गोदारा ने दावा किया कि यह हमला प्रेमानंद महाराज और अनिरुद्ध महाराज पर दिशा पाटनी की बहन खुशबू पाटनी की कथित टिप्पणी का बदला है। पोस्ट में लिखा गया है कि खुशबू की टिप्पणी से आहत होकर यह कदम उठाया गया।

इससे पहले दिशा पाटनी के पिता जगदीश पाटनी ने आईएएनएस से बातचीत में बताया, "दो अज्ञात लोग बाइक पर आए और मेरे घर पर फायरिंग कर फरार हो गए। स्थानीय पुलिस, एसएसपी और एडीजी समेत पूरी पुलिस फोर्स इस मामले में सक्रिय है। कई टीमें जांच कर रही हैं। जैसे ही कोई नतीजा निकलेगा, जानकारी साझा की जाएगी।"

उन्होंने यह भी साफ किया था कि उनकी किसी से कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है।