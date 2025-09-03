Disha Patani Hollywood Debut : दिशा पाटनी की हॉलीवुड फिल्म ‘हॉलीगार्ड्स’ का टीजर वेनिस फिल्म फेस्टिवल में हुआ लॉन्च

मुंबई: अभिनेत्री दिशा पाटनी की हॉलीवुड फिल्म ‘हॉलीगार्ड्स’ का टीजर रिलीज हो गया है। खास बात यह है कि इसे वेनिस फिल्म फेस्टिवल में लॉन्च किया गया। इस फिल्म से वे हॉलीवुड में डेब्यू करने जा रही हैं।

‘हॉलीगार्ड्स’ के टीजर में वे एक अलग दुनिया में योद्धाओं की तरह लड़ती दिखाई दे रही हैं। इसे देखकर ऐसा लगता है कि वे इस फिल्म में जबरदस्त एक्शन करती दिखाई देंगी। फिल्म में दो कबीले मानव के भविष्य को बचाने के लिए लड़ते दिखाई देंगे। इसे ऑस्कर विजेता फिल्म निर्माता केविन स्पेसी ने डायरेक्ट किया है। फिल्म में डॉल्फ लुंडग्रेन, टायरेस गिब्सन और ब्रायना हिल्डब्रैंड जैसे कलाकार भी हैं।

इंस्टाग्राम पर दिशा पाटनी ने कुछ समय पहले इस हॉलीवुड फिल्म में होने की बात कही थी। तब उन्होंने इसके सेट से एक तस्वीर भी फैंस के लिए साझा की थी।

रविवार को दिशा पटानी अपनी बेस्ट फ्रेंड मौनी रॉय के साथ घूमते हुए देखी गई थीं। दोनों अक्सर हैंगआउट करती रहती हैं। जब भी उन्हें समय मिलता है तो वे साथ में वक्त बिताती हैं। इसकी तस्वीरें भी वे सोशल मीडिया पर शेयर करती हैं। दिशा पटानी ने मौनी के साथ एक फोटो शेयर करते हुए लिखा था, "बेस्ट फ्रेंड के साथ संडे को घूमना तो बनता है।"

इस फिल्म के अलावा दिशा के पास 'वेलकम 3' भी है, जिसमें बहुत सारे स्टार्स होंगे। इसके साथ ही वे प्रभास की फिल्म 'कल्कि' के पार्ट 2 में भी दिखाई देंगी। वहीं कुछ समय पहले पता चला था कि दिशा पटानी, विशाल भारद्वाज की आने वाली फिल्म में शाहिद कपूर के साथ स्क्रीन शेयर करती दिखाई देंगी।

कहा जा रहा है कि फिल्म में दिशा का स्पेशल कैमियो होगा। यह पहली बार होगा जब दिशा पाटनी और शाहिद कपूर पहली बार साथ दिखाई देंगे। इस जोड़ी को साथ देखने के लिए फैंस पहले से ही उत्साहित हैं।

शाहिद कपूर ने एक लंबी पोस्ट में इस फिल्म की शूटिंग खत्म होने की जानकारी दी थी। इसके लिए उन्होंने पूरी कास्ट को धन्यवाद कहा था। साथ ही, एक्टर ने विशाल भारद्वाज को भी फिल्म में कास्ट करने के लिए आभार व्यक्त किया था।